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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6215621662176218
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:53

До всього потрібно підходити з розумом!©

  detroytred написав:Тому й кажу, що герої, так герої.
І пофіг з якої причини
Так отож - якщо б тут всі, чи майже всі так думали - то б і ворожнеча така не розпалювалась!
А спільно/спокійно разом обдумували/придумували б варіанти виходу з такої складної ситуації!
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:59

  beee написав:Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы

Ну якщо вже бійцівські аналогії пішли, то багато було прикладів, коли тяжики програвали бійцям з нижчих категорій. Рой Джонс - середня вага/напівважка вага, а став чемпіоном у супертяжах (з вагою 86 кг на момент бою). Той же Усик починав кар'єру в середній вазі, реально є його колишні суперники, що зараз чемпіони в 66кг, Бетербієв в 79, а Усик об'єднаний чемпіон у супертяжах.
А ще був такий харківянин в UFC Ігор Вовчанчин, зростом трошки вище за 170 см, ось відео де він за один вечір 3-х биків за 2 метра завалив, що були раза 2 крупніше нього: Так що шанси є завжди, головне не протиставляти силу на силу, а діяти більш хитріше, швидше, впевненіше, майстерніше...
The_Rebel
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