beee написав:
Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы
Ну якщо вже бійцівські аналогії пішли, то багато було прикладів, коли тяжики програвали бійцям з нижчих категорій. Рой Джонс - середня вага/напівважка вага, а став чемпіоном у супертяжах (з вагою 86 кг на момент бою). Той же Усик починав кар'єру в середній вазі, реально є його колишні суперники, що зараз чемпіони в 66кг, Бетербієв в 79, а Усик об'єднаний чемпіон у супертяжах.
А ще був такий харківянин в UFC Ігор Вовчанчин, зростом трошки вище за 170 см, ось відео де він за один вечір 3-х биків за 2 метра завалив, що були раза 2 крупніше нього: Так що шанси є завжди, головне не протиставляти силу на силу, а діяти більш хитріше, швидше, впевненіше, майстерніше...