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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:59
beee написав:
Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы
Ну якщо вже бійцівські аналогії пішли, то багато було прикладів, коли тяжики програвали бійцям з нижчих категорій. Рой Джонс - середня вага/напівважка вага, а став чемпіоном у супертяжах (з вагою 86 кг на момент бою). Той же Усик починав кар'єру в середній вазі, реально є його колишні суперники, що зараз чемпіони в 66кг, Бетербієв в 79, а Усик об'єднаний чемпіон у супертяжах.
А ще був такий харківянин в UFC Ігор Вовчанчин, зростом трошки вище за 170 см, ось відео де він за один вечір 3-х биків за 2 метра завалив, що були раза 2 крупніше нього: Так що шанси є завжди, головне не протиставляти силу на силу, а діяти більш хитріше, швидше, впевненіше, майстерніше...
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The_Rebel
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:06
Успіх написав:
А спільно/спокійно разом обдумували/придумували б варіанти виходу з такої складної ситуації!
Та отож. Хоч для поговорити.
Бо для реального вихлопу від обговорень потрібно участь в них можновладців.
Ще як варіант (теоретичний)), якщо б форумчани були всі в одній частині. Тоді теж можна було до чогось привести ситуацію на маленькому цьому клаптику.
Колективом щось продвинути.
Допомагати один одному.
Все ж таки вже роками умовно знайомі))
А так форум - потриндіти (фу ти -- пообговорювати)) був, є і буде. Але і практична інфа тут теж є.
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detroytred
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:10
detroytred написав: Успіх написав: detroytred написав:
То хто ж тоді прагнути туди буде?
Ось у чому проблема.
І це при тому, що ви і 10% не розповідаєте...
Не зрозумів "ось у чому проблема"?
Що не зрозуміло, що ми хочемо додому,до сім'ї - отам ми реально відпочинем!(особливо психічно)
А не в 200км від лінії фронту, в якихось глухих селах з "армійським довпоібізмом"!
Ви хочете звідти.
Тили хочуть не йти туди, а допомагати і т.д.
Проблема у тому, чому тили не хочуть туди (на фронт).
Ви видвинули причину -- бояться.
Але це лише одна з причин. Інші -- це ота купа негараздів.
Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"?
А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)
Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають?
Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:16
Успіх
По факту так і є.
У Вас і Ко є повне право для невдоволення.
Але ви в колії...
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detroytred
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:17
beee написав: Shaman написав:
яка стратегія - триматися та не здаватися.
коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав
Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы
а хто каже, що в нас спортивний бій за правилами?..
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Shaman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:23
Успіх написав:
Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"?
А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)
Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають?
Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!
]
Будь Ласка не перебільшуйте .
Я ні разу не читав щоб хтось таке пісав . ("типу оте "ми вас не посилали!")
Вам вже не один раз казали що на нашому форумі це питання не вирішуется .
Ви знов за свое . Ідіть до командира і кажіть йому , все що тут писали .
Ви не один воюете , а чути більш за все вас .
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:28
detroytred написав: Успіх написав:
А спільно/спокійно разом обдумували/придумували б варіанти виходу з такої складної ситуації!
Та отож. Хоч для поговорити.
Бо для реального вихлопу від обговорень потрібно участь в них можновладців.
Ще як варіант (теоретичний)), якщо б форумчани були всі в одній частині. Тоді теж можна було до чогось привести ситуацію на маленькому цьому клаптику.
Колективом щось продвинути.
Допомагати один одному.
Все ж таки вже роками умовно знайомі))
А так форум - потриндіти (фу ти -- пообговорювати)) був, є і буде. Але і практична інфа тут теж є.
Так от можна "працювати"/обговорювати на сплочення людей, для блага всіх... для об'єднання проти реального ворога, а не "шарпатись" між собою...
Але, це мабуть, фантастика...
Бо якщо б це таке було тут, то і в реалі було б теж: сплоченість/розуміння/жага допомогти і т.п.
Тож, якщо б так було, то мене б вже через півроку служби(якщо не раніше) всі знайомі б запитували: "може тебе підмінити? Тільки скажи коли? Може наступного тижня?"
Бо - "чи щось потрібно, якісь речі може?" То знайомі і родичі - завжди запитують... - а от на рахунок "замінити/підмінити" - ніхто ніколи не питає
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:34
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:37
Успіх
Це для мене найбільша загадка - тут нам навіть реально і ділити між собою нічого, а отак чубляться.
А уявіть, якщо реально було б...
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:37
freeze написав:
Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
Это как? А капитана дали?
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