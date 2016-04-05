Успіх написав: Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"? А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)
Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають? Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!
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Будь Ласка не перебільшуйте . Я ні разу не читав щоб хтось таке пісав . ("типу оте "ми вас не посилали!") Вам вже не один раз казали що на нашому форумі це питання не вирішуется . Ви знов за свое . Ідіть до командира і кажіть йому , все що тут писали . Ви не один воюете , а чути більш за все вас .
От не можете Ви втриматись, щоб мені не написати А я ж просив
До командира йти? Та ми всі ще вище звертались двічі, а результат такий же, як і з петиціями до Зе.
Але що дивуватись вищому командуванню, якщо тут, на форумі, де прості пересічні - і то не можуть більшість зрозуміти проблему!
Я знаю і розумію, що тут НЕ вирішуються такі справи/проблеми, але!!! Але хоч просто для обговорення/для простого порозуміння хоч тут, на форумі... - але ж бачу, що навіть тут пручаються/не хочуть розуміти!
Хоч тут би мало бути все простіше, але чомусь не є так...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 06 січ, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.
рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.
Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.
Кто вообще думает над этим.
2. Каковы потери у нас? Почему Израиль публикует потери?
яка стратегія - триматися та не здаватися.
коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав
Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию. В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться Стратегия отвечать на действия противника - утопическая. Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы
Был такой известный шахматист Шамиль Басаев.... Правда в партии, где на кону было пару вагонов рязанского сахара его переиграли Как и гроссмейстера Масхадова.
Bobua написав:хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:
- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);
- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.
Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".
Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.
Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
взаємовиключні параграфи детектет, про ІТшніків ще більше маячня, ви на бояру перейшли?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 06 січ, 2024 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Нардеп додав, що найбільші дискусії під час засідання комітету викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, покарань та обмежень за неявку до територіальних центрів комплектування і внесення в реєстр боржників за рішеннями керівників ТЦК.
freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
ФРІІЗ -Всі зміни до найкращого. Маю сподівання що все буде відмінно . Здоров,я і Удачи . Бережіть себе .
Спасибо. Надеюсь всё будет хорошо. Вчера прилетел КАБ, метров триста от нас, хорошо мы зарылись в подвале, но адреналина выброс был, к сожалению погибли люди. Кабы летят с прежней периодичностью, был радостный период, когда за день набили их сушек вероятно из Пэтриота, и была тишина, но сейчас то ли Пэтриот убрали, то ли снаряды к нему закончились, опять орки наглеют.