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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6217621862196220>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:38

  холява написав:
  Успіх написав:
Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"?
А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)

Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають?
Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!
]

Будь Ласка не перебільшуйте .
Я ні разу не читав щоб хтось таке пісав . ("типу оте "ми вас не посилали!")
Вам вже не один раз казали що на нашому форумі це питання не вирішуется .
Ви знов за свое . Ідіть до командира і кажіть йому , все що тут писали .
Ви не один воюете , а чути більш за все вас .
От не можете Ви втриматись, щоб мені не написати :D
А я ж просив :D

До командира йти?
Та ми всі ще вище звертались двічі, а результат такий же, як і з петиціями до Зе.

Але що дивуватись вищому командуванню, якщо тут, на форумі, де прості пересічні - і то не можуть більшість зрозуміти проблему!

Я знаю і розумію, що тут НЕ вирішуються такі справи/проблеми, але!!!
Але хоч просто для обговорення/для простого порозуміння хоч тут, на форумі... - але ж бачу, що навіть тут пручаються/не хочуть розуміти!

Хоч тут би мало бути все простіше, але чомусь не є так...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 06 січ, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:39

  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.

Неожиданно ...
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:44

  detroytred написав:Успіх
Це для мене найбільша загадка - тут нам навіть реально і ділити між собою нічого, а отак чубляться.
А уявіть, якщо реально було б...

Але, я проводжу паралель форумчан зі своєю батареєю, зі своїми побратимами, яких ще більше, ніж тут дописувачів всіх разом взятих... - то вже й не так дивуюсь))

Колись трохи напишу, які в нас тут є "різновиди"...))
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:52

  beee написав:
  Shaman написав:
  beee написав:рфия бюджет на войну 120 млрд
Украина запланировала около 40. Это примерно равно дефициту.

рфия наращивает ВПК, производство дронов, ракет.

Какова стратегия Победы? Бюджет в 3 раза меньше. Население в 4 раза меньше.

Кто вообще думает над этим.

2. Каковы потери у нас?
Почему Израиль публикует потери?

яка стратегія - триматися та не здаватися.

коли на тебе наїжджає хтось більш крутий, що роблять? хоча так вчать більше в залах, де спарингуються. там де штанга може головне, щоб зовнішній вигляд не постраждав :D

Если вы в категории ниже надумаете выходить против тяжа, в любом виде спорта - вы труп, если уж перешли на спортивную аналогию.
В спорте не строят иллюзий. Это по телеку может казаться
Стратегия отвечать на действия противника - утопическая.
Нужно что-то принимать, а не просто думать на месяц вперёд. Это не шашки блин, а шахматы

Был такой известный шахматист Шамиль Басаев....
Правда в партии, где на кону было пару вагонов рязанского сахара его переиграли
Как и гроссмейстера Масхадова.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:53

  yanyura написав:
  Bobua написав:хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.

Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.

Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:

- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);

- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.

Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".

Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.

Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".

Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.

взаємовиключні параграфи детектет,
про ІТшніків ще більше маячня,
ви на бояру перейшли?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 06 січ, 2024 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.

Это как? А капитана дали?
А в армии все загадочно и быстро, капитаном я был давно, теперь будет вероятно переаттестация на морские звания, солдат станет матросом и далее по цепочке.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 06 січ, 2024 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:54

  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.


ФРІІЗ -Всі зміни до найкращого.
Маю сподівання що все буде відмінно .
Здоров,я і Удачи .
Бережіть себе .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:07

Нардеп додав, що найбільші дискусії під час засідання комітету викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, покарань та обмежень за неявку до територіальних центрів комплектування і внесення в реєстр боржників за рішеннями керівників ТЦК.

«…Є дві опції - або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання, - Ред.), що малоймовірно», - підкреслив народний обранець.
https://varta1.com.ua/news/u-vr-rozkril ... 75294.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:08

flyman ,

+ хитровимаханий професійний воєн в ЧВК Африка з псевдо "посношаний"


Мені треба заробити гроші на сітківку.
Твою.
:lol:
Бо ти на свою не знаходиш грошей, все в нахалбуди. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:
  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.


ФРІІЗ -Всі зміни до найкращого.
Маю сподівання що все буде відмінно .
Здоров,я і Удачи .
Бережіть себе .


Спасибо. Надеюсь всё будет хорошо. Вчера прилетел КАБ, метров триста от нас, хорошо мы зарылись в подвале, но адреналина выброс был, к сожалению погибли люди.
Кабы летят с прежней периодичностью, был радостный период, когда за день набили их сушек вероятно из Пэтриота, и была тишина, но сейчас то ли Пэтриот убрали, то ли снаряды к нему закончились, опять орки наглеют.
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  #<1 ... 6217621862196220>
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