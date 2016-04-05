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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6217621862196220
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09

  Успіх написав:Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"?
А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)

Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають?
Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!

у гражданських гражданьскі права і обов"язки, а військових трохи інакше. Ти що ще цього не знаєш? "Устав" бачив таку книжечку, чи зкурив як і "Буквар" в школі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:flyman ,

+ хитровимаханий професійний воєн в ЧВК Африка з псевдо "посношаний"


Мені треба заробити гроші на сітківку.
Твою.
:lol:
Бо ти на свою не знаходиш грошей, все в нахалбуди. :mrgreen:
Взагалі-то, стаття 27, від "обмежена придатність" до виключення з обліку. Хірургічне лікування не завжди дає результати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:20

Faceless ,

від "обмежена придатність" д

Обмежено придатного муха будемо використовувати обмежено.
Так як нема сітківки - автомат теж не треба. Піде в атаку в ррзвід.відділенні. Яке собою викриває вогневі точки. «Розвідка боєм». До реального ближнього бою там не доходить, ні автомат, ні сітківка не треба.Слух же є, куди бігти скажуть.
Якщо голос Успіха позаду - значить біжить вірно, вперед! Успіх не може бути на ворожих позиціях, він позаду «на 10км, а інколи на 5».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:30

  Успіх написав:Бачу таки, що при цьогорічній демобілізації відслуживших 24міс. фронтовиків - таки вже справа честі буде влаштуватись працівником в ТЦК! :mrgreen:
І тоді - все буде добре :lol: :wink:
https://youtube.com/shorts/CMHklVfRSn8? ... x1mdhwQBB0


успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.

я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб :wink: більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:36

Напад росії і білорусі на Україну

wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Бачу таки, що при цьогорічній демобілізації відслуживших 24міс. фронтовиків - таки вже справа честі буде влаштуватись працівником в ТЦК! :mrgreen:
І тоді - все буде добре :lol: :wink:
https://youtube.com/shorts/CMHklVfRSn8? ... x1mdhwQBB0


успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.

я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб :wink: більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
Faceless
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  #<1 ... 6217621862196220
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