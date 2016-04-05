|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09
Успіх написав:
Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"?
А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)
Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають?
Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!
у гражданських гражданьскі права і обов"язки, а військових трохи інакше. Ти що ще цього не знаєш? "Устав" бачив таку книжечку, чи зкурив як і "Буквар" в школі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33810
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:16
Hotab написав:flyman
,
+ хитровимаханий професійний воєн в ЧВК Африка з псевдо "посношаний"
Мені треба заробити гроші на сітківку.
Твою.
Бо ти на свою не знаходиш грошей, все в нахалбуди.
Взагалі-то, стаття 27, від "обмежена придатність" до виключення з обліку. Хірургічне лікування не завжди дає результати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34448
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 7934 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:20
Faceless
,
від "обмежена придатність" д
Обмежено придатного муха будемо використовувати обмежено.
Так як нема сітківки - автомат теж не треба. Піде в атаку в ррзвід.відділенні. Яке собою викриває вогневі точки. «Розвідка боєм». До реального ближнього бою там не доходить, ні автомат, ні сітківка не треба.Слух же є, куди бігти скажуть.
Якщо голос Успіха позаду - значить біжить вірно, вперед! Успіх не може бути на ворожих позиціях, він позаду «на 10км, а інколи на 5».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10593
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:30
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб
більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1438
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:36
wild.tomcat написав:
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб
більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34448
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 7934 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|152676
|
|
|6076
|540670
|
|
|1
|17211
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|