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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09
Успіх написав:
Тобто що виходить, що в ухилянтів є право вибору? Ой не йду, бо там "купа негараздів"?
А ми типу "вже влипли" - то у нас і вибору нема?(крім корупційного)
Ну нас це реально бісить, що нас за якихось "терпил"(не хочу гірші слова вживати) тримають?
Мовляв, ви пішли(типу оте "ми вас не посилали!") , стали військовими, дали присягу і т.д. - тож давайте, стійте там до перемоги і не скигліть!
у гражданських гражданьскі права і обов"язки, а військових трохи інакше. Ти що ще цього не знаєш? "Устав" бачив таку книжечку, чи зкурив як і "Буквар" в школі?
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flyman
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:16
Hotab написав:flyman
,
+ хитровимаханий професійний воєн в ЧВК Африка з псевдо "посношаний"
Мені треба заробити гроші на сітківку.
Твою.
Бо ти на свою не знаходиш грошей, все в нахалбуди.
Взагалі-то, стаття 27, від "обмежена придатність" до виключення з обліку. Хірургічне лікування не завжди дає результати
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Faceless
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:20
Faceless
,
від "обмежена придатність" д
Обмежено придатного муха будемо використовувати обмежено.
Так як нема сітківки - автомат теж не треба. Піде в атаку в ррзвід.відділенні. Яке собою викриває вогневі точки. «Розвідка боєм». До реального ближнього бою там не доходить, ні автомат, ні сітківка не треба.Слух же є, куди бігти скажуть.
Якщо голос Успіха позаду - значить біжить вірно, вперед! Успіх не може бути на ворожих позиціях, він позаду «на 10км, а інколи на 5».
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Hotab
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:30
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб
більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
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wild.tomcat
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:36
wild.tomcat написав:
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб
більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
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Faceless
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:42
Faceless написав: wild.tomcat написав:
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб
більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
з телеофону стільки не настрочиш. хоча воно і так очевидно. ну і головне, його якось питали, як він встигає, то вистачило "розуму" це підтвердити. може в когось є натхнення, може пошукати в історії.
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wild.tomcat
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:59
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Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 07 січ, 2024 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:59
beee написав:
Вот, например, обстрел Белгорода.
Блестящая асимметрия. Сумасшедший вой.
Был бы свой ВПК, строительство ракет, может, и война уже кончилась бы.
оказывается, некоторые генетически модифицированные нации, как рфия, понимают только язык силы.
Лишённые эмпатии, они понимают только собственное масштабное горе
Тут сложный вопрос.
Обстрел городов может вызвать не "понимание языка силы", а "праведный гнев". "Наших бьют!"
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:01
wild.tomcat написав: Faceless написав: wild.tomcat написав:
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб
більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
з телеофону стільки не настрочиш. хоча воно і так очевидно. ну і головне, його якось питали, як він встигає, то вистачило "розуму" це підтвердити. може в когось є натхнення, може пошукати в історії.
Помиляєтеся, я, наприклад, в основному з телефона пишу.
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Faceless
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:02
З телефону пише Успіх. І крапка.
Сам розбереться...
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detroytred
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