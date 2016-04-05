ЛАД вот это ответочка по Белгороду: асфальт поцарапали ) и это мы еще не начинали!
Там хоть что-то военное есть?
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:03
ЛАД вот это ответочка по Белгороду: асфальт поцарапали ) и это мы еще не начинали!
Там хоть что-то военное есть?
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:06
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:06
не помиляюся. мова в даному випадку не про вас, і писанина долярчика і подовша буде і частіша.
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:08
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:08
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:13
Згоден.
Я про те, що підказали-нагадали, і добре.
Не треба нікого підключати. Він сам розбереться. Йому видніше.
Да і місцевий їх відповідальний)) не спить. Було б дійсно вартим уваги випадком, то йому б вже давним-давно "пояснили". Свої.
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Подоляка вообще не слушаю, т.к. считаю, что он Адристович №2.
По пунктам так по пунктам.
1. Полностью ЗСУ не будут уничтожены, но из-за отсутствия полноценного пополнения и постоянного выбытия по разным причинам, они окажутся не сплошной линией обороны, а точечной, которые московиты смогут обойти и вырваться на оперативный простор. Кто их там сможет сдержать до границы? Тыловые службы? ТРО? Роты при ТЦК? Полиция? Городские партизаны?
2. Ухилянт не будет в Европе думать, как защищать Европу. Его либо заставят ее защищать принудительно и намного более жесткими методами (не понял словами, поймешь через кнут в прямом смысле слова) чем сейчас в Украине, либо отправят назад в экс-Украину.
И выбор у них будет или убивать московитов на нуле, или отступить и быть расстрелянными аналогами загранотрядов. Медицина для них по минимуму, т.к. нужна будет для своих, а тратить ее на пришлых слишком много чести для них. Т.ч. "ухилянт" не один раз пожалеет, что не стал защищать Украину в рядах ЗСУ.
И я очень сильно, вы даже не представляете как сильно, хочу чтобы этот сценарий не сбылся. А для этого всего лишь надо провести мобилизацию, т.к. добровольцы лишь единичны.
Как провести, другой вопрос, но явно не так, как записано в проекте, надеюсь что будет принят хороший вариант в результате дополнений и правок.
Додано: Нед 07 січ, 2024 00:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Где вы увидели взаимоисключения? Там всего лишь два возможных варианта воевать для нежелающих служить в ЗСУ:
- защищать Европу в европейском Иностранном легионе
- нападать на Европу в московитском легионе.
И в обоих случаях принудительно и "мясом" на ноле.
Про ІТ-шников все правильно написал - слишком многие украинские считают себя "пупом земли", за которых наниматели будут драться между собой, на самом же деле большинство обычные "рабочие лошадки", которых легко можно заменить теми же индийцами, да и местные не рады будут пришлым, которые, по их мнению, будут готовы работать за меньшую плату, тем самым уменьшая зарплату местным, отсюда и от мелких до больших пакостей пришлым конкурентам.
Скоро уже 12 лет, как не пью абсолютно ничего спиртсодержащего, даже пиво, но обязательно выпью (возможно и напьюсь) в день Победы Украины над московией.
Додано: Нед 07 січ, 2024 01:02
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