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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6218621962206221
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:03

ЛАД вот это ответочка по Белгороду: асфальт поцарапали ) и это мы еще не начинали!

Там хоть что-то военное есть?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:06

  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.

Ну у Вас и перепады! Сапёры уже не нужны?
Хоть отдохнуть дали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:06

  Faceless написав:
wild.tomcat написав:
  Faceless написав:А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.


з телеофону стільки не настрочиш. хоча воно і так очевидно. ну і головне, його якось питали, як він встигає, то вистачило "розуму" це підтвердити. може в когось є натхнення, може пошукати в історії.

Помиляєтеся, я, наприклад, в основному з телефона пишу.


не помиляюся. мова в даному випадку не про вас, і писанина долярчика і подовша буде і частіша.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:08

  ЛАД написав: Сапёры уже не нужны?

Скоріше за все звичайне перепідпорядкування.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:08

  detroytred написав:З телефону пише Успіх. І крапка.
Сам розбереться...


зловживати користуванням телефоном "в тих місцях" теж як би не дуже...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:13

  wild.tomcat написав:зловживати користуванням телефоном "в тих місцях" теж як би не дуже...

Згоден.
Я про те, що підказали-нагадали, і добре.
Не треба нікого підключати. Він сам розбереться. Йому видніше.
Да і місцевий їх відповідальний)) не спить. Було б дійсно вартим уваги випадком, то йому б вже давним-давно "пояснили". Свої.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  xio13 написав:Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?
Давайте по пунктам, без фанатизму.
1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.

Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.

Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.

Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.

Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий.

Подоляка вообще не слушаю, т.к. считаю, что он Адристович №2.

По пунктам так по пунктам.
1. Полностью ЗСУ не будут уничтожены, но из-за отсутствия полноценного пополнения и постоянного выбытия по разным причинам, они окажутся не сплошной линией обороны, а точечной, которые московиты смогут обойти и вырваться на оперативный простор. Кто их там сможет сдержать до границы? Тыловые службы? ТРО? Роты при ТЦК? Полиция? Городские партизаны?

2. Ухилянт не будет в Европе думать, как защищать Европу. Его либо заставят ее защищать принудительно и намного более жесткими методами (не понял словами, поймешь через кнут в прямом смысле слова) чем сейчас в Украине, либо отправят назад в экс-Украину.

И выбор у них будет или убивать московитов на нуле, или отступить и быть расстрелянными аналогами загранотрядов. Медицина для них по минимуму, т.к. нужна будет для своих, а тратить ее на пришлых слишком много чести для них. Т.ч. "ухилянт" не один раз пожалеет, что не стал защищать Украину в рядах ЗСУ.

И я очень сильно, вы даже не представляете как сильно, хочу чтобы этот сценарий не сбылся. А для этого всего лишь надо провести мобилизацию, т.к. добровольцы лишь единичны.
Как провести, другой вопрос, но явно не так, как записано в проекте, надеюсь что будет принят хороший вариант в результате дополнений и правок.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:взаємовиключні параграфи детектет,
про ІТшніків ще більше маячня,
ви на бояру перейшли?

Где вы увидели взаимоисключения? Там всего лишь два возможных варианта воевать для нежелающих служить в ЗСУ:
- защищать Европу в европейском Иностранном легионе
- нападать на Европу в московитском легионе.

И в обоих случаях принудительно и "мясом" на ноле.

Про ІТ-шников все правильно написал - слишком многие украинские считают себя "пупом земли", за которых наниматели будут драться между собой, на самом же деле большинство обычные "рабочие лошадки", которых легко можно заменить теми же индийцами, да и местные не рады будут пришлым, которые, по их мнению, будут готовы работать за меньшую плату, тем самым уменьшая зарплату местным, отсюда и от мелких до больших пакостей пришлым конкурентам.

Скоро уже 12 лет, как не пью абсолютно ничего спиртсодержащего, даже пиво, но обязательно выпью (возможно и напьюсь) в день Победы Украины над московией.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:02

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Какова стратегия Победы?
мобилизовать ещё 500 тыщ и наклепать 1млн дронов. По моему Залужный и Зеленский её озвучивали. У нас от врагов секретов нет.

Интересная стратегия. Ну им виднее
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