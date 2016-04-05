Додано: Нед 07 січ, 2024 00:28

xio13 написав: Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?

Давайте по пунктам, без фанатизму.

1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.



Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.



Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.



Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.



Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий. Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?Давайте по пунктам, без фанатизму.1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий.

Подоляка вообще не слушаю, т.к. считаю, что он Адристович №2.По пунктам так по пунктам.1. Полностью ЗСУ не будут уничтожены, но из-за отсутствия полноценного пополнения и постоянного выбытия по разным причинам, они окажутся не сплошной линией обороны, а точечной, которые московиты смогут обойти и вырваться на оперативный простор. Кто их там сможет сдержать до границы? Тыловые службы? ТРО? Роты при ТЦК? Полиция? Городские партизаны?2. Ухилянт не будет в Европе думать, как защищать Европу. Его либо заставят ее защищать принудительно и намного более жесткими методами (не понял словами, поймешь через кнут в прямом смысле слова) чем сейчас в Украине, либо отправят назад в экс-Украину.И выбор у них будет или убивать московитов на нуле, или отступить и быть расстрелянными аналогами загранотрядов. Медицина для них по минимуму, т.к. нужна будет для своих, а тратить ее на пришлых слишком много чести для них. Т.ч. "ухилянт" не один раз пожалеет, что не стал защищать Украину в рядах ЗСУ.И я очень сильно, вы даже не представляете как сильно, хочу чтобы этот сценарий не сбылся. А для этого всего лишь надо провести мобилизацию, т.к. добровольцы лишь единичны.Как провести, другой вопрос, но явно не так, как записано в проекте, надеюсь что будет принят хороший вариант в результате дополнений и правок.