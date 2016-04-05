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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:03
ЛАД вот это ответочка по Белгороду: асфальт поцарапали ) и это мы еще не начинали!
Там хоть что-то военное есть?
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Andrey2512
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:06
freeze написав:
Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
Ну у Вас и перепады! Сапёры уже не нужны?
Хоть отдохнуть дали?
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ЛАД
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:06
Faceless написав: wild.tomcat написав: Faceless написав:
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона.
Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
з телеофону стільки не настрочиш. хоча воно і так очевидно. ну і головне, його якось питали, як він встигає, то вистачило "розуму" це підтвердити. може в когось є натхнення, може пошукати в історії.
Помиляєтеся, я, наприклад, в основному з телефона пишу.
не помиляюся. мова в даному випадку не про вас, і писанина долярчика і подовша буде і частіша.
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wild.tomcat
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:08
ЛАД написав:
Сапёры уже не нужны?
Скоріше за все звичайне перепідпорядкування.
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detroytred
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:08
detroytred написав:
З телефону пише Успіх. І крапка.
Сам розбереться...
зловживати користуванням телефоном "в тих місцях" теж як би не дуже...
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wild.tomcat
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:13
wild.tomcat написав:
зловживати користуванням телефоном "в тих місцях" теж як би не дуже...
Згоден.
Я про те, що підказали-нагадали, і добре.
Не треба нікого підключати. Він сам розбереться. Йому видніше.
Да і місцевий їх відповідальний)) не спить. Було б дійсно вартим уваги випадком, то йому б вже давним-давно "пояснили". Свої.
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detroytred
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:28
xio13 написав:
Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?
Давайте по пунктам, без фанатизму.
1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.
Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.
Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.
Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.
Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий.
Подоляка вообще не слушаю, т.к. считаю, что он Адристович №2.
По пунктам так по пунктам.
1. Полностью ЗСУ не будут уничтожены, но из-за отсутствия полноценного пополнения и постоянного выбытия по разным причинам, они окажутся не сплошной линией обороны, а точечной, которые московиты смогут обойти и вырваться на оперативный простор. Кто их там сможет сдержать до границы? Тыловые службы? ТРО? Роты при ТЦК? Полиция? Городские партизаны?
2. Ухилянт не будет в Европе думать, как защищать Европу. Его либо заставят ее защищать принудительно и намного более жесткими методами (не понял словами, поймешь через кнут в прямом смысле слова) чем сейчас в Украине, либо отправят назад в экс-Украину.
И выбор у них будет или убивать московитов на нуле, или отступить и быть расстрелянными аналогами загранотрядов. Медицина для них по минимуму, т.к. нужна будет для своих, а тратить ее на пришлых слишком много чести для них. Т.ч. "ухилянт" не один раз пожалеет, что не стал защищать Украину в рядах ЗСУ.
И я очень сильно, вы даже не представляете как сильно, хочу чтобы этот сценарий не сбылся. А для этого всего лишь надо провести мобилизацию, т.к. добровольцы лишь единичны.
Как провести, другой вопрос, но явно не так, как записано в проекте, надеюсь что будет принят хороший вариант в результате дополнений и правок.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 00:48
flyman написав:
взаємовиключні параграфи детектет,
про ІТшніків ще більше маячня,
ви на бояру перейшли?
Где вы увидели взаимоисключения? Там всего лишь два возможных варианта воевать для нежелающих служить в ЗСУ:
- защищать Европу в европейском Иностранном легионе
- нападать на Европу в московитском легионе.
И в обоих случаях принудительно и "мясом" на ноле.
Про ІТ-шников все правильно написал - слишком многие украинские считают себя "пупом земли", за которых наниматели будут драться между собой, на самом же деле большинство обычные "рабочие лошадки", которых легко можно заменить теми же индийцами, да и местные не рады будут пришлым, которые, по их мнению, будут готовы работать за меньшую плату, тем самым уменьшая зарплату местным, отсюда и от мелких до больших пакостей пришлым конкурентам.
Скоро уже 12 лет, как не пью абсолютно ничего спиртсодержащего, даже пиво, но обязательно выпью (возможно и напьюсь) в день Победы Украины над московией.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 01:02
vitaliiangel написав: beee написав:
Какова стратегия Победы?
мобилизовать ещё 500 тыщ и наклепать 1млн дронов. По моему Залужный и Зеленский её озвучивали. У нас от врагов секретов нет.
Интересная стратегия. Ну им виднее
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Додано: Нед 07 січ, 2024 01:16
yanyura написав: flyman написав:
взаємовиключні параграфи детектет,
про ІТшніків ще більше маячня,
ви на бояру перейшли?
Где вы увидели взаимоисключения? Там всего лишь два возможных варианта воевать для нежелающих служить в ЗСУ:
- защищать Европу в европейском Иностранном легионе
- нападать на Европу в московитском легионе.
И в обоих случаях принудительно и "мясом" на ноле.
Про ІТ-шников все правильно написал - слишком многие украинские считают себя "пупом земли", за которых наниматели будут драться между собой, на самом же деле большинство обычные "рабочие лошадки", которых легко можно заменить теми же индийцами, да и местные не рады будут пришлым, которые, по их мнению, будут готовы работать за меньшую плату, тем самым уменьшая зарплату местным, отсюда и от мелких до больших пакостей пришлым конкурентам.
Скоро уже 12 лет, как не пью абсолютно ничего спиртсодержащего, даже пиво, но обязательно выпью (возможно и напьюсь) в день Победы Украины над московией.
Ви дуже далекі від ІТ, думаю, ітішик у Вашому розумінні, будь-хто, хто може включити компутер.
Аналогічно щодо "м'яса". Що Вас, що в хотаба, що холяви, що в ЛАДа совково-азіатський підхід підхід: цінність людського життя 0, а головна цінність государство (отдать долг родінє і неіпьот: не хочеш - заставим).
Згадайте, як поступила західна і північна Європа у ВС2. Майже всі здалися і не особливо не пралися. Багато хто був союзником 2го Рейха.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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