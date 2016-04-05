Додано: Нед 07 січ, 2024 02:01

Ukrainian написав: Andrey2512 написав: Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит? https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/06/tired-volodymyr-zelensky-looks-too-weak-to-achieve-victory/



Tired Zelensky looks too weak to achieve victory Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит?

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РІЧАРД КЕМП6 січня 2024 • 18:01Річард КемпПрезидент України Володимир ЗеленськийСьогодні Володимир Зеленський стикається з найбільшим випробуванням для свого керівництва , важчим навіть за дні майже два роки тому, коли російські війська вторгнення перетнули кордон. Тоді, коли Захід запропонував йому відвезти його в безпечне місце і попросив натомість боєприпасів, він очолив країну, об’єднану в боротьбі за своє життя.Зараз це не так. Між Зеленським та іншими політичними лідерами, такими як колишній президент Петро Порошенко та мер Києва Віталій Кличко, зростає публічне розбіжність, оскільки гра в звинувачення будується на невдачах у війні досі. Що ще гірше, Зеленський і головнокомандувач генерал Валерій Залужний також, здається, конфліктують. Коли Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, Зеленський публічно дорікнув йому.Окрім першочергової потреби в національній єдності у війні, це свідчить про те, що Україні бракує чіткої стратегії майбутнього переслідування конфлікту. Зеленський продовжує наполягати на тому, що Україна поверне всі свої території, захоплені Росією; хоча після, очевидно, надмірних обіцянок під час літнього наступу, він, здається, більше не говорить про часові рамки. Деморалізовані невдачею цього контрходу, деякі зараз говорять про якісь мирні угоди. Було навіть припущення, що потенційна мирна угода може бути винесена на референдум.Коли я востаннє був у Києві, певно, серед деяких політичних лідерів точилася дискусія щодо ідеї мирної угоди, за якою Росія прийме членство України в НАТО в обмін на гарантії, що Україна не намагатиметься повернути окуповані території. Такі розмови цілком можуть бути просто роздратуванням, але це мана небесна для Байдена та багатьох європейських лідерів, які не хочуть нічого, крім такої мирної угоди і якнайшвидшої.Будь-який серйозний розгляд мирних переговорів майже гарантує Україні поразку. Якщо залишити осторонь внутрішню політику в США та ЄС, яка, принаймні на даний момент, фактично придушила подальшу військову допомогу, Байден та європейці досі відмовлялися спорядити Україну для перемоги у війні.Це гальмо було застосовано через безпідставний страх спровокувати Росію на ескалацію проти них. За будь-якого натяку на перспективу мирних переговорів з української сторони до цього додасться новий страх, що Росія відмовиться мовчазно погодитися, або, якщо це зробить, вийти. Поставки «провокаційної» зброї вичерпалися б надовго. Путін це дуже добре усвідомлює, тому неодноразово заявляв, що готовий до переговорів про мир.Зеленський має покласти цьому край. У зв’язку з тим, що цьогорічні вибори навряд чи відбудуться в умовах конфлікту, він повинен сформувати уряд національної єдності, щоб допомогти контролювати все більш агресивне внутрішньополітичне інакомислення, яке може лише послабити військові зусилля України. Він також має викласти єдине стратегічне бачення своєї країни.Поки що він не висунув жодної реальної стратегії, окрім припущення, що центр тяжіння переміститься до Криму та Чорного моря, одночасно захищаючись від потенційного просування Росії на сході, що недостатньо добре, якщо він очікує, що Захід продовжуватиме виставляти свої руки в кишенях.Також неадекватно говорити Заходу, що українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу, яка сама опиниться під загрозою з боку Москви, якщо Путін досягне успіху у цій війні. Це, безумовно, правда, але немає жодних ознак того, що президент США чи західноєвропейські лідери справді в це вірять. Якби вони це зробили, вони б давно зробили все можливе, щоб стримати Путіна та поставити Україні величезну кількість зброї, необхідної для перемоги над Росією.Зеленський може бути виснажений майже дворічною війною, але тепер він повинен зосередитися на відновленні ініціативи.