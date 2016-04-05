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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6219622062216222
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:36

flyman муха блдь что с головой куда накуй сдаться. Надо что то реальное думать. Здесь обсуждаются две крайности - сдаться, либо воюем мясом. Ни то ни другое не годится.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:39

  wild.tomcat написав:я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб :wink: більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?

Різні частини є, різні порядки. Є такі підрозділи ССО де навіть телефон лише раз на два тижні дають. Хтось в окопах, там ясно ніяких ноутів, на самому передку лише цифрові рації. Трохи далі то старлінки вже потрібні, у нас на роти по 2-3 старлінка, буває, що інтернет потрібно мати цілодобово. Де ти сидиш нікого не цікавить. Страхи по російським системам радіорозвідки зазвичай перебільшені, доводилось користувати старлінк і за 2-3км від кацапів і коли кожен день орлани літають, правда коли знав що вже прямо над нами летить то було трохи стрьомно і виключав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит? https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/06/tired-volodymyr-zelensky-looks-too-weak-to-achieve-victory/

Tired Zelensky looks too weak to achieve victory
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:47

  Andrey2512 написав:Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит? https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/06/tired-volodymyr-zelensky-looks-too-weak-to-achieve-victory/

Tired Zelensky looks too weak to achieve victory

кидай повний текст а не заголовки
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 02:01

  Ukrainian написав:
  Andrey2512 написав:Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит? https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/06/tired-volodymyr-zelensky-looks-too-weak-to-achieve-victory/

Tired Zelensky looks too weak to achieve victory

кидай повний текст а не заголовки


РІЧАРД КЕМП
6 січня 2024 • 18:01
Річард Кемп
Президент України Володимир Зеленський
Сьогодні Володимир Зеленський стикається з найбільшим випробуванням для свого керівництва , важчим навіть за дні майже два роки тому, коли російські війська вторгнення перетнули кордон. Тоді, коли Захід запропонував йому відвезти його в безпечне місце і попросив натомість боєприпасів, він очолив країну, об’єднану в боротьбі за своє життя.

Зараз це не так. Між Зеленським та іншими політичними лідерами, такими як колишній президент Петро Порошенко та мер Києва Віталій Кличко, зростає публічне розбіжність, оскільки гра в звинувачення будується на невдачах у війні досі. Що ще гірше, Зеленський і головнокомандувач генерал Валерій Залужний також, здається, конфліктують. Коли Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, Зеленський публічно дорікнув йому.

Окрім першочергової потреби в національній єдності у війні, це свідчить про те, що Україні бракує чіткої стратегії майбутнього переслідування конфлікту. Зеленський продовжує наполягати на тому, що Україна поверне всі свої території, захоплені Росією; хоча після, очевидно, надмірних обіцянок під час літнього наступу, він, здається, більше не говорить про часові рамки. Деморалізовані невдачею цього контрходу, деякі зараз говорять про якісь мирні угоди. Було навіть припущення, що потенційна мирна угода може бути винесена на референдум.

Коли я востаннє був у Києві, певно, серед деяких політичних лідерів точилася дискусія щодо ідеї мирної угоди, за якою Росія прийме членство України в НАТО в обмін на гарантії, що Україна не намагатиметься повернути окуповані території. Такі розмови цілком можуть бути просто роздратуванням, але це мана небесна для Байдена та багатьох європейських лідерів, які не хочуть нічого, крім такої мирної угоди і якнайшвидшої.

Будь-який серйозний розгляд мирних переговорів майже гарантує Україні поразку. Якщо залишити осторонь внутрішню політику в США та ЄС, яка, принаймні на даний момент, фактично придушила подальшу військову допомогу, Байден та європейці досі відмовлялися спорядити Україну для перемоги у війні.

Це гальмо було застосовано через безпідставний страх спровокувати Росію на ескалацію проти них. За будь-якого натяку на перспективу мирних переговорів з української сторони до цього додасться новий страх, що Росія відмовиться мовчазно погодитися, або, якщо це зробить, вийти. Поставки «провокаційної» зброї вичерпалися б надовго. Путін це дуже добре усвідомлює, тому неодноразово заявляв, що готовий до переговорів про мир.

Зеленський має покласти цьому край. У зв’язку з тим, що цьогорічні вибори навряд чи відбудуться в умовах конфлікту, він повинен сформувати уряд національної єдності, щоб допомогти контролювати все більш агресивне внутрішньополітичне інакомислення, яке може лише послабити військові зусилля України. Він також має викласти єдине стратегічне бачення своєї країни.

Поки що він не висунув жодної реальної стратегії, окрім припущення, що центр тяжіння переміститься до Криму та Чорного моря, одночасно захищаючись від потенційного просування Росії на сході, що недостатньо добре, якщо він очікує, що Захід продовжуватиме виставляти свої руки в кишенях.

Також неадекватно говорити Заходу, що українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу, яка сама опиниться під загрозою з боку Москви, якщо Путін досягне успіху у цій війні. Це, безумовно, правда, але немає жодних ознак того, що президент США чи західноєвропейські лідери справді в це вірять. Якби вони це зробили, вони б давно зробили все можливе, щоб стримати Путіна та поставити Україні величезну кількість зброї, необхідної для перемоги над Росією.

Зеленський може бути виснажений майже дворічною війною, але тепер він повинен зосередитися на відновленні ініціативи.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 03:58

  Andrey2512 написав:Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит? https://www.telegraph.co.uk/news/2024/01/06/tired-volodymyr-zelensky-looks-too-weak-to-achieve-victory/

Tired Zelensky looks too weak to achieve victory

По сути это не слабость Зеленского, а слабость Украины.
Між Зеленським та іншими політичними лідерами, такими як колишній президент Петро Порошенко та мер Києва Віталій Кличко, зростає публічне розбіжність, оскільки гра в звинувачення будується на невдачах у війні досі. Що ще гірше, Зеленський і головнокомандувач генерал Валерій Залужний також, здається, конфліктують. Коли Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, Зеленський публічно дорікнув йому.

Это не вина Зеленского, а его беда. Точнее беда Украины.
То, о чём я уже писал: "У победы много отцов, а поражение — сирота".
И "правительство национального единства" тут не поможет. Это видно и на свежем примере Израиля. Даже в условиях, что о поражении им говорить не приходится, в худшем случае, об отсутствии окончательной победы.
Статья, как будто, написана по материалам нашего форума.
Говорится и о "мирном соглашении" и даже о "референдуме" по этому поводу.
И о явно недостаточной поддержке Запада:
Байден та європейці досі відмовлялися спорядити Україну для перемоги у війні.

И о том, что "нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это верят" ( в то, что "українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу, яка сама опиниться під загрозою з боку Москви, якщо Путін досягне успіху у цій війні", хотя "Це, безумовно, правда").
И о том, что "він не висунув жодної реальної стратегії". Хотя, вообще-то, "реальную стратегию", если верить форумчанам, должно было бы предложить военное руководство, а не Зеленский, никогда не служивший в армии и, возможно, не имеющий никакого военного образования.
Но, судя по всему военное руководство не предлагает ничего другого, кроме продолжения текущей политики - мобилизация, вооружение и контрнаступление.
Зеленський може бути виснажений майже дворічною війною, але тепер він повинен зосередитися на відновленні ініціативи.

В общем, статья вполне в духе Капитана Очевидность.
Возвратить инициативу, конечно, нужно. Вот только как это сделать?
Предложений не слышу ни от военных, ни от политиков.

P.s. Цитирую по переводу, приведенному alibob"ом. По-видимому, гуглоперевод.
Там, кстати, в предпоследнем абзаце звучит: "Також неадекватно говорити Заходу...". Русский перевод звучит несколько иначе: "Недостаточно также говорить Западу...". Думаю, это точнее, хотя в оригинале звучит: "Nor is it adequate to tell the West..."
ЛАД
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