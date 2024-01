Додано: Нед 07 січ, 2024 03:58

Між Зеленським та іншими політичними лідерами, такими як колишній президент Петро Порошенко та мер Києва Віталій Кличко, зростає публічне розбіжність, оскільки гра в звинувачення будується на невдачах у війні досі. Що ще гірше, Зеленський і головнокомандувач генерал Валерій Залужний також, здається, конфліктують. Коли Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, Зеленський публічно дорікнув йому.

Байден та європейці досі відмовлялися спорядити Україну для перемоги у війні.

Зеленський може бути виснажений майже дворічною війною, але тепер він повинен зосередитися на відновленні ініціативи.

По сути это не слабость Зеленского, а слабость Украины.Это не вина Зеленского, а его беда. Точнее беда Украины.То, о чём я уже писал: "У победы много отцов, а поражение — сирота".И "правительство национального единства" тут не поможет. Это видно и на свежем примере Израиля. Даже в условиях, что о поражении им говорить не приходится, в худшем случае, об отсутствии окончательной победы.Статья, как будто, написана по материалам нашего форума.Говорится и о "мирном соглашении" и даже о "референдуме" по этому поводу.И о явно недостаточной поддержке Запада:И о том, что "нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это верят" ( в то, что "українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу, яка сама опиниться під загрозою з боку Москви, якщо Путін досягне успіху у цій війні", хотя "Це, безумовно, правда").И о том, что "він не висунув жодної реальної стратегії". Хотя, вообще-то, "стратегию", если верить форумчанам, должно было бы предложитьруководство, а не Зеленский, никогда не служивший в армии и, возможно, не имеющийвоенного образования.Но, судя по всему военное руководство не предлагает ничего другого, кроме продолжения текущей политики - мобилизация, вооружение и контрнаступление.В общем, статья вполне в духе Капитана Очевидность.Возвратить инициативу, конечно, нужно. Вот только как это сделать?Предложений не слышу ни от военных, ни от политиков.Уход в жёсткую оборону это не возвращение инициативы, хотя и стратегия. Вот только не известно, как к этому отнесутся наши "партнёры" и будут ли продолжать вооружать нас хотя бы так же как было.P.s. Цитирую по переводу, приведенному"ом. По-видимому, гуглоперевод.Там, кстати, в предпоследнем абзаце звучит: "Такожговорити Заходу...". Русский перевод звучит несколько иначе: "также говорить Западу...". Думаю, это точнее, хотя в оригинале звучит: "Nor is it adequate to tell the West..."