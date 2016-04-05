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Додано: Нед 07 січ, 2024 01:36
flyman муха блдь что с головой куда накуй сдаться. Надо что то реальное думать. Здесь обсуждаются две крайности - сдаться, либо воюем мясом. Ни то ни другое не годится.
Додано: Нед 07 січ, 2024 01:39
Різні частини є, різні порядки. Є такі підрозділи ССО де навіть телефон лише раз на два тижні дають. Хтось в окопах, там ясно ніяких ноутів, на самому передку лише цифрові рації. Трохи далі то старлінки вже потрібні, у нас на роти по 2-3 старлінка, буває, що інтернет потрібно мати цілодобово. Де ти сидиш нікого не цікавить. Страхи по російським системам радіорозвідки зазвичай перебільшені, доводилось користувати старлінк і за 2-3км від кацапів і коли кожен день орлани літають, правда коли знав що вже прямо над нами летить то було трохи стрьомно і виключав.
Додано: Нед 07 січ, 2024 01:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Господа, зрады всё больше и больше. Что происходит?
Tired Zelensky looks too weak to achieve victory
Додано: Нед 07 січ, 2024 01:47
кидай повний текст а не заголовки
Додано: Нед 07 січ, 2024 02:01
РІЧАРД КЕМП
6 січня 2024 • 18:01
Річард Кемп
Президент України Володимир Зеленський
Сьогодні Володимир Зеленський стикається з найбільшим випробуванням для свого керівництва , важчим навіть за дні майже два роки тому, коли російські війська вторгнення перетнули кордон. Тоді, коли Захід запропонував йому відвезти його в безпечне місце і попросив натомість боєприпасів, він очолив країну, об’єднану в боротьбі за своє життя.
Зараз це не так. Між Зеленським та іншими політичними лідерами, такими як колишній президент Петро Порошенко та мер Києва Віталій Кличко, зростає публічне розбіжність, оскільки гра в звинувачення будується на невдачах у війні досі. Що ще гірше, Зеленський і головнокомандувач генерал Валерій Залужний також, здається, конфліктують. Коли Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут, Зеленський публічно дорікнув йому.
Окрім першочергової потреби в національній єдності у війні, це свідчить про те, що Україні бракує чіткої стратегії майбутнього переслідування конфлікту. Зеленський продовжує наполягати на тому, що Україна поверне всі свої території, захоплені Росією; хоча після, очевидно, надмірних обіцянок під час літнього наступу, він, здається, більше не говорить про часові рамки. Деморалізовані невдачею цього контрходу, деякі зараз говорять про якісь мирні угоди. Було навіть припущення, що потенційна мирна угода може бути винесена на референдум.
Коли я востаннє був у Києві, певно, серед деяких політичних лідерів точилася дискусія щодо ідеї мирної угоди, за якою Росія прийме членство України в НАТО в обмін на гарантії, що Україна не намагатиметься повернути окуповані території. Такі розмови цілком можуть бути просто роздратуванням, але це мана небесна для Байдена та багатьох європейських лідерів, які не хочуть нічого, крім такої мирної угоди і якнайшвидшої.
Будь-який серйозний розгляд мирних переговорів майже гарантує Україні поразку. Якщо залишити осторонь внутрішню політику в США та ЄС, яка, принаймні на даний момент, фактично придушила подальшу військову допомогу, Байден та європейці досі відмовлялися спорядити Україну для перемоги у війні.
Це гальмо було застосовано через безпідставний страх спровокувати Росію на ескалацію проти них. За будь-якого натяку на перспективу мирних переговорів з української сторони до цього додасться новий страх, що Росія відмовиться мовчазно погодитися, або, якщо це зробить, вийти. Поставки «провокаційної» зброї вичерпалися б надовго. Путін це дуже добре усвідомлює, тому неодноразово заявляв, що готовий до переговорів про мир.
Зеленський має покласти цьому край. У зв’язку з тим, що цьогорічні вибори навряд чи відбудуться в умовах конфлікту, він повинен сформувати уряд національної єдності, щоб допомогти контролювати все більш агресивне внутрішньополітичне інакомислення, яке може лише послабити військові зусилля України. Він також має викласти єдине стратегічне бачення своєї країни.
Поки що він не висунув жодної реальної стратегії, окрім припущення, що центр тяжіння переміститься до Криму та Чорного моря, одночасно захищаючись від потенційного просування Росії на сході, що недостатньо добре, якщо він очікує, що Захід продовжуватиме виставляти свої руки в кишенях.
Також неадекватно говорити Заходу, що українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу, яка сама опиниться під загрозою з боку Москви, якщо Путін досягне успіху у цій війні. Це, безумовно, правда, але немає жодних ознак того, що президент США чи західноєвропейські лідери справді в це вірять. Якби вони це зробили, вони б давно зробили все можливе, щоб стримати Путіна та поставити Україні величезну кількість зброї, необхідної для перемоги над Росією.
Зеленський може бути виснажений майже дворічною війною, але тепер він повинен зосередитися на відновленні ініціативи.
Додано: Нед 07 січ, 2024 03:58
По сути это не слабость Зеленского, а слабость Украины.
Это не вина Зеленского, а его беда. Точнее беда Украины.
То, о чём я уже писал: "У победы много отцов, а поражение — сирота".
И "правительство национального единства" тут не поможет. Это видно и на свежем примере Израиля. Даже в условиях, что о поражении им говорить не приходится, в худшем случае, об отсутствии окончательной победы.
Статья, как будто, написана по материалам нашего форума.
Говорится и о "мирном соглашении" и даже о "референдуме" по этому поводу.
И о явно недостаточной поддержке Запада:
И о том, что "нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это верят" ( в то, что "українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу, яка сама опиниться під загрозою з боку Москви, якщо Путін досягне успіху у цій війні", хотя "Це, безумовно, правда").
И о том, что "він не висунув жодної реальної стратегії". Хотя, вообще-то, "реальную стратегию", если верить форумчанам, должно было бы предложить военное руководство, а не Зеленский, никогда не служивший в армии и, возможно, не имеющий никакого военного образования.
Но, судя по всему военное руководство не предлагает ничего другого, кроме продолжения текущей политики - мобилизация, вооружение и контрнаступление.
В общем, статья вполне в духе Капитана Очевидность.
Возвратить инициативу, конечно, нужно. Вот только как это сделать?
Предложений не слышу ни от военных, ни от политиков.
Уход в жёсткую оборону это не возвращение инициативы, хотя и стратегия. Вот только не известно, как к этому отнесутся наши "партнёры" и будут ли продолжать вооружать нас хотя бы так же как было.
P.s. Цитирую по переводу, приведенному alibob"ом. По-видимому, гуглоперевод.
Там, кстати, в предпоследнем абзаце звучит: "Також неадекватно говорити Заходу...". Русский перевод звучит несколько иначе: "Недостаточно также говорить Западу...". Думаю, это точнее, хотя в оригинале звучит: "Nor is it adequate to tell the West..."
Додано: Нед 07 січ, 2024 05:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Много чего запрещено, тот же Signal, или использовать личные авто при выполнении боевых заданий. По факту все кладут на этот бред. У каждого взвода есть Старлинк, который тянут максимально вперёд, взаимодействие идёт через Signal, и массово используют личные авто или авто волонтёров, которые они дали неофициально без постановки на учёт. Лодки для переправ половина подарочные, хотя положено ставить на воинский учёт все имущество, которое используется в воинской части.
Если делать всё как положено какими то бюрократическими пердунами, давно бы войну проиграли.
Тут к нам в боевую часть на передовой приезжали какие-то антикоррупционеры и требовали списки военных, которых зарегистрированы как ФОП с целью проверить не получают ли они какой-то лишний доход, воюя на передовой.
Так что Долярчик, который пишет в момент свободный от дежурств, выглядит гораздо нормальней, чем антикоррупционер в промежутках между сбросами КАБов заползший на командный пункт в поисках ФОПов. Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.
Додано: Нед 07 січ, 2024 08:35
Хто не зрозумів, чому я отаких мухов презирав завжди??
flyman ,
Я чомусь здогадувався , що мухіно «чекати як пропливе труп ворога», це означає спочатку здатись. Але нинішній камінг-аут все на свої місця розставив. Тепер ясно, чому муха кричав «ви мене мало лякаєте, мені не страшно». Муха зовсім не проти бути окупованим. Аби його особисто не чіпали на фронт. Щоправда щодо «бути союзником рейха» муха чомусь забув, що італійців та інших «союзників» німці вважали за третій сорт і не вважали за потрібне берегти їх життя. Тому спочатку пропливе труп союзника (флумана), а кацапа може колись, то муха вже не побачить.
Туда, віталік, туда…
Вчора по випадку суботи «пиво входило» в 120 дол/місяць, і ми дочекались мухіних нічних «откровєній».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2024 08:55
Хотаб
Так Ви самі його за який сорт отут постійно маєте? Навіть не за третій, а за десятий.
Тому я і запитував: "Навіщо Ви це робите? Навіщо?".
Тому результат не дивує.
До того ж Флай вказав на факт. Стосовно Європи.
Воно може було б так при любому ставленні (до Флая); або, як каже Флай, "підходу до життів".
А може й ні.
До речі, я майже не сумніваюся, добереться ТЦК до Флая, то буде він нормально служити. А думати він може, що хоче.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 січ, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2024 08:58
detroytred ,
Бо я людей наскрізь бачу. І тут не помилився.
Ви по легенді стільки прочитали, а в простій ситуації сплутали причину і наслідок.
А я вже бачу, що він відразу перейти на той бік.
«Європа у 2СВ здалась і навіть співпрацювала з рейхом»..
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