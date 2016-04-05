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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6220622162226223
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 09:08

Хотаб
Я відштовхуюсь лише від життєвих фактів, які особисто знаю.
І ці факти мені показують, що зараз відмінно служать громадяни з думками ще похлеще, ніж у Флая.

До речі, які думки у майбутніх 500 тис. призваних, як Ви гадаєте?

Це я до того, що не згодні з думками іншого, то, якщо хочеться, треба пояснювати, переконувати, відстоювати своє бачення, але ж не сортувати його в...
І тим паче зарання приписувати йому якісь ганебні або злочинні дії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:14

detroytred ,

пояснювати, переконувати


Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.
Я в Вітальяна кратно більше вірю. Але цей поки до Ірпеня не докотиться, не окриситься. Але потім обовʼязково окриситься і буде воювати. Муха - ніколи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:19

  pesikot написав:
  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.

Неожиданно ...


отнюдь...

бо там всі бригади -це морська піхота (при єдиному керівництві менше затримок на взаємодію з різними радами військ)
prodigy
 
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