fler написав:Процедуру виключення Дональда Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США. За даними видання, у ряді випадків відповідні позови в судах було відхилено, але у понад 20 штатах процеси розгляду доказів продовжуються. Повідомляється, що як мінімум у 20 штатах це питання залишається невирішеним. https://kontrakty.ua/article/232591 Пишуть про кандидата від респів "Рама с вамі", який хоче вивести США з НАТО
Хто в темі по виборам у США?
треба дочекатись праймариз (5 березня більше 20 штатів, і ще 6 лютого декілька) по підсумкам цього можна аналізувати і робити прогнози
Календар на 2024 Кокуси в Айові - січень (40 делегатів) Праймаріз у Нью-Гемпширі - січень (22 делегати) Праймаріз у Неваді - 6 лютого (26 делегатів) Праймаріз у Південній Кароліні - 24 лютого (50 делегатів) Праймаріз у Мичигані - 27 лютого (55 делегатів) Супервівторок – 5 березня (800 делегатів) (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт, VI)
Bobua написав:хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.
Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.
Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:
- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);
- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.
Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".
Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.
Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".
Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.
Чудес не буває, і якщо мобілізацію та демобілізацію провалять -- матимемо такий самий крихітний шматок як і корейці. Але цього разу замість аборигенів щедрі американці воювати не будуть... Час вже не той. Та й американці вже не ті. Вже у В`єтнамі були не ті.
Ще тут деякі ухилянти зловтішались, що першими (і єдиними?) помруть в окупації військові й силовики. Але такі маячні мрії диванних воїнів здаються помилковим прогнозом. Військо й силовики знають що їх чекає від “мишебратьєв” і мають засоби аби організовано відступити. Вже 22міс життя у похідному режимі. Вже досвід є. Звісно ж, багато речей доведеться покинути (два рази ганяти вантажівки аби забрати майже все -- навряд чи буде час). Але Патріоти та інші Іриски -- звісно ж будуть вивезені, під наглядом “всюдисущих інспекторів НАТО” Військові й силовики інтернуватимуться на умовах Заходу. І потрібно розуміти, що на Заході давно знають про важливість відпочинку для ефективності військових (OPTEMPO в т.п.), тому високоймовірно, що нуль одразу заповнять копачами набраними серед жирних ухилянтів з мільйонів отих “мирних біженців”. А військовим з 22...24...?місяці на війні -- дадуть (хоч би на початку) щось легше.
vitaliiangel написав:flyman муха блдь что с головой куда накуй сдаться. Надо что то реальное думать. Здесь обсуждаются две крайности - сдаться, либо воюем мясом. Ни то ни другое не годится.
Видите, никто ничего не предлагает. Всех заботит только мясо? На 3 месяца а дальше зачем думать? Новое набрать. Есть небольшая надежда на Трампа. Потому что, если станет рамасвами, называющим зеленского мошенником и нацистом, будет беда
Те, от кого вы ждете озвучивания долгосрочных планов, не могут ничего планировать не зная, сколько и когда им дадут оружия и денег. Идет работа «с колес». Без людей (мобилизации) есть шансы и не дождаться очередных пакетов оружия. Оружие дают людям. Желательно тем, кто и подготовлен в Европе. Если люди сидят в бучанском подвале вместо в ЗСУ (а штат пустой) то кому его давать? Муха и барабашов рассказывают (врут и лицемерят) «с палками под Авдеевну? дайте оружие - и я приду заполнять пустые клетки в штатах бригад». Партнеры пока дают, но мухи не идут. Кому давать дальше? Сразу оркам как трофеи?
Замкнутый круг: «прыщи бо не трахают, а не трахают бо прыщи».
Сітківка не відклеїлася від побаченого
Згідно таоєї легенди у тебе сітківка ще на місці. І ти собі придумав, що вона у тебе погано приклеєна і від першого вибуху поряд відстане. А модерне відстане. Тре перевіряти.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 11:09, всього редагувалось 1 раз.