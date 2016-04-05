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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62206221622262236224>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:19

  pesikot написав:
  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.

Неожиданно ...


отнюдь...

бо там всі бригади -це морська піхота (при єдиному керівництві менше затримок на взаємодію з різними радами військ)
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:...Много чего запрещено, тот же Signal...
Со знакомым общался через Telegram до того момента, как им запретили иметь на телефоне это приложение. После этого используем другие мессенджеры. Вряд ли, что запрещали им WhatsApp, Signal.

Но любой мессенджер, которым используется военным, должен быть правильно настроен по безопасности, как и телефон. Тогда риски ухода с телефона важной информации будут минимальные.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:26

  fler написав:Процедуру виключення Дональда Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США. За даними видання, у ряді випадків відповідні позови в судах було відхилено, але у понад 20 штатах процеси розгляду доказів продовжуються. Повідомляється, що як мінімум у 20 штатах це питання залишається невирішеним.
https://kontrakty.ua/article/232591
Пишуть про кандидата від респів "Рама с вамі", який хоче вивести США з НАТО :?

Хто в темі по виборам у США?


треба дочекатись праймариз (5 березня більше 20 штатів, і ще 6 лютого декілька)
по підсумкам цього можна аналізувати і робити прогнози

Календар на 2024
Кокуси в Айові - січень (40 делегатів)
Праймаріз у Нью-Гемпширі - січень (22 делегати)
Праймаріз у Неваді - 6 лютого (26 делегатів)
Праймаріз у Південній Кароліні - 24 лютого (50 делегатів)
Праймаріз у Мичигані - 27 лютого (55 делегатів)
Супервівторок – 5 березня (800 делегатів) (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт, VI)
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:30

  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.


а должность залишитась та сама?
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:43

  yanyura написав:
  Bobua написав:хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.

Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.

Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:

- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);

- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.

Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".

Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.

Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".

Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.


От, до речі, підтвердження цього сумного прогнозу на прикладі історичних подій.
Корея.
Відео карти з переміщенням фронту в часі залежно від чисельності військ:
https://m.facebook.com/video.php/?video ... 6392450710

Чудес не буває, і якщо мобілізацію та демобілізацію провалять -- матимемо такий самий крихітний шматок як і корейці.
Але цього разу замість аборигенів щедрі американці воювати не будуть... Час вже не той. Та й американці вже не ті. Вже у В`єтнамі були не ті.

Ще тут деякі ухилянти зловтішались, що першими (і єдиними?) помруть в окупації військові й силовики.
Але такі маячні мрії диванних воїнів здаються помилковим прогнозом.
Військо й силовики знають що їх чекає від “мишебратьєв” і мають засоби аби організовано відступити. Вже 22міс життя у похідному режимі. Вже досвід є.
Звісно ж, багато речей доведеться покинути (два рази ганяти вантажівки аби забрати майже все -- навряд чи буде час).
Але Патріоти та інші Іриски -- звісно ж будуть вивезені, під наглядом “всюдисущих інспекторів НАТО” :) Військові й силовики інтернуватимуться на умовах Заходу.
І потрібно розуміти, що на Заході давно знають про важливість відпочинку для ефективності військових (OPTEMPO в т.п.), тому високоймовірно, що нуль одразу заповнять копачами набраними серед жирних ухилянтів з мільйонів отих “мирних біженців”. А військовим з 22...24...?місяці на війні -- дадуть (хоч би на початку) щось легше.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:44

  vitaliiangel написав:flyman муха блдь что с головой куда накуй сдаться. Надо что то реальное думать. Здесь обсуждаются две крайности - сдаться, либо воюем мясом. Ни то ни другое не годится.

Видите, никто ничего не предлагает.
Всех заботит только мясо? На 3 месяца а дальше зачем думать? Новое набрать.
Есть небольшая надежда на Трампа.
Потому что, если станет рамасвами, называющим зеленского мошенником и нацистом, будет беда
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:03

beee ,

Видите, никто ничего не предлагает.


Те, от кого вы ждете озвучивания долгосрочных планов, не могут ничего планировать не зная, сколько и когда им дадут оружия и денег. Идет работа «с колес».
Без людей (мобилизации) есть шансы и не дождаться очередных пакетов оружия. Оружие дают людям. Желательно тем, кто и подготовлен в Европе. Если люди сидят в бучанском подвале вместо в ЗСУ (а штат пустой) то кому его давать? Муха и барабашов рассказывают (врут и лицемерят) «с палками под Авдеевну? дайте оружие - и я приду заполнять пустые клетки в штатах бригад». Партнеры пока дают, но мухи не идут. Кому давать дальше? Сразу оркам как трофеи?

Замкнутый круг: «прыщи бо не трахают, а не трахают бо прыщи».


Сітківка не відклеїлася від побаченого


Згідно таоєї легенди у тебе сітківка ще на місці. І ти собі придумав, що вона у тебе погано приклеєна і від першого вибуху поряд відстане. А модерне відстане. Тре перевіряти.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:11

flyman ,

, у вас нема питань до "пораженця",


Цей «пораженець» вже стільки навоював…
Ти готовий «співробітничати» (тм Муха) ще ні дня не воювавши…
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:13

  beee написав:Есть небольшая надежда на Трампа.
Потому что, если станет рамасвами, называющим зеленского мошенником и нацистом, будет беда
это политические игрища. США не готово проиграть рф, при любом президенте, но сейчас там другие приоритеты - выборы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже чиновник Коваленко в погонах от СНБО сплагиатил с этого форума идеи ЯнаЮры и выдал за свои в видео.
serg1974
 
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