yanyura написав:

Bobua написав: хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам. хитродупенки купаються у маслі як вареники -- фронт довго не витримає... А після цього напружитись доведеться вже польщам-німеччинам та всім втікачам.

Глубоко сомневаюсь, что если фронт посыпется и орки начнут стремительно приближаться к границам Украины, Польша-Словакия-Венгрия-Румыния-Молдавия (т.е. те страны, которые непосредственно граничат с Украиной) откроют свои границы для всех беженцев из Украины. Скорее всего они или полностью закроют свои границы, или будут пропускать только женщин с малолетними детьми.Как вариант - в этих странах будут созданы фильтрационные лагеря, огражденные колючей проволокой с пулеметами на вышках, в которых всем здоровым мужчинам 18-60 будут предложены варианты:- вступить в создаваемый иностранный легион, который в случае нападения московии на эти страны будет воевать на первой линии и только на первой (не захотели защищать свою страну - готовьтесь защищать чужую);- отправиться на тяжелые, непрестижные, малооплачиваемые работы, на которые местные не хотят идти, к примеру шахты, металлургия, и без права на увольнение.Отказавшиеся и непригодные по состоянию здоровья будут принудительно возвращены в экс-Украину, где их радостно примут чеченцы, буряты и пр., после их радостных объятий они отправятся в те же мобилизационные лагеря, где их будут готовить к штурму опять же в первых рядах той же Польши, Молдавии и пр., когда московия посчитает, что она восполнила свою уничтоженную в Украине технику и отправится завоевывать Запад. Ну а непригодные к в/службе отправятся строить новые беломор-каналы, а совсем непригодные "совершенно случайно" утонут вместе с баржами, на которых их повезут "на заслуженный отдых в пансионаты и санатории".Только единицам удастся успешно устроится на Западе - вспомните, как Польша блокадой отстаивала права своих фермеров и дальнобойщиков, точно так же польские IT-шники будут не допускать украинских IT-шников.Надеетесь, что за вас заступится ЄСПЛ? Наивно. Его ответ будет примерно таким - "Вы не смогли защитить свою страну и сбежали вместо того, чтобы сражаться за нее, так почему мы должны защищать вас?".Те же, кто понадеется на милость оккупантов и возможность по-прежнему иметь 2 и более квартиры и сдавать их за деньги, или что они по-прежнему будут жить в своих квартирах/домах со своей обстановкой, очень быстро начнут проклинать себя за свою наивность. Будет настроение расскажу о таких местных наивных, сейчас же настроения совсем нет.