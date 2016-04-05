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Додано: Нед 07 січ, 2024 11:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Державне підприємство КБ “Луч”, яке спеціалізується на виробництві критичних видів озброєння для Збройних Сил України, включно з ракетними комплексами “Вільха”, крилатими ракетами “Нептун” і протитанковими ракетними комплексами “Стугна”, знову стало об’єктом перевірок з боку Державної аудиторської служби (ДАСУ).
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:18
Були неодноразові заяви, що в зсу 1 млн військових зараз. То як це "нема кому давати зброю"? Біля лбз 300 тис. І зараз мобілізація в бусиках проходить лише для підтримання цих 300 тис. на нулі. Якщо решта - 700 тис - це комірники та бухгалтери в тилу, то постає питання про доцільність використання тих сотень тисяч, що вже є в наявності, або чи дійсно потрібно 700 тис в тилу. Бо і з ротацією там не дуже вдало виходить, якщо Фріз вже рік на нулі.
Востаннє редагувалось whois2010 в Нед 07 січ, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:18
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:21
serg1974 вот видишь, Уряд национального единства уже сформирован на форуме))) Даже мы смогли сформировать в дискуссиях основные идеи, куда двигаться дальше )))
Политикам остаётся только подглядывать и выдавать за свои )))
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:25
[quote="5670374:Hotab"]
Те, от кого вы ждете озвучивания долгосрочных планов, не могут ничего планировать не зная, сколько и когда им дадут оружия и денег. Идет работа «с колес».
Без людей (мобилизации) есть шансы и не дождаться очередных пакетов оружия. Оружие дают людям. Желательно тем, кто и подготовлен в Европе. Если люди сидят в бучанском подвале вместо в ЗСУ (а штат пустой) то кому его давать? Муха и барабашов рассказывают (врут и лицемерят) «с палками под Авдеевну?
[quote]
З іншого боку, з якого переляку наші стратегічні плани мають бути озвучені в ЗМІ? Вже і так було чітко сказано: дасте дальнобійне - знесемо кримський міст і дістанемо рештки чф. Не дасте - всеодно знесемо, але папізже))
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:27
whois2010 ,
Ці заяви треба перевіряти і аналізувати.
Якщо туди входить все, що є в умовно силових структурах (пожежні, слідчі, патрульна служба, судді, прокурори, оперативники СБУ, ремонтні підрозділи, логістика , медицина, ТЦК, ППО ) , то когось вишрябувати для ротацій може і можна, але когось треба на заміну. Он муха б запросто вибрав би замість фронту (якщо вже візьмуть за горіхи його) бути пожежним. А він вміє? Чи може він вміє в оперативну роботу? Оця вся робота нікуди не зникла. І інколи її стало навіть більше : пожежі при обстрілах, перекриття доріг після обстрілів. ( локалізація району пожежі) , блокпости в тилу, охорона стратегічних обʼєктів , аеродромів і аеропортів від ДРГ, пошук навідників і інформаторів. Пошук кротів в самому ГШ і МО (а вони там точно є).
Обивателю завжди здається, що всюди по місту ходять бєздєльнікі. Але потім виявляється що ці бєздєльнікі кілька днів без вихідних відбивають атаки шахедів і ракет. І добре відбивають.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 11:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно задрать цену на самый доступный продукт до небес.
Нестандартное решение
Востаннє редагувалось hume в Нед 07 січ, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Потому что а прошлый раз про контрнаступление с каждого утюга писали за пол года.
А сегодня Залужный сказал, мы отвечаем на действия противника.
Инициатив, я так понимаю, нет
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мой товарищ, с первого дня доброволец, говорит что в тылу процентов 90. Бюрократия и ходят в наряды. А реально воюют до 100 тыщ. Потому что нечем воевать.
Поэтому мы, тыловые крысы-ухылянты и интересуемся, для каких целей ещё 500 тысяч.
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:34
Это грёбаное дно, но это же любі друзі, а цих друзів тільки нагороджують. Это уже даже не коррупция, здесь нужны показательные наказания. Люди, которые сделали это, даже не прячутся.
Востаннє редагувалось hume в Нед 07 січ, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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