RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6221622262236224
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:36

  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:40

beee ,

Мой товарищ, с первого дня доброволец, говорит что в тылу процентов 90. Бюрократия и ходят в наряды


Ваш товарищ однозначно герой в разы больше, чем «90% в тылу». Но в большинстве своем оте 90% тоже нужны. Потому что и наряды (а это охрана/оборона) и оперативные дежурные надо. Просто на его точке сидения это ему непонятно. Как возможно кому-то непонятно, почему в авиац бригаде несколько сот (а по войне и тысяча +) людей, а пилотов несколько десятков. Кому-то наверняка хочется оту тыловую тысячу в окоп.
Hotab
 
Повідомлень: 10598
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:44

  Shaman написав:
  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

ПС
И хаймарс вообще не при чём.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.

Нестандартное решение потому и нестандартное, что отличается от стандартного. Проводная лодка официальная цель, операция на высшем уровне. Нас уже два года обстреливают хаотично, гражданские объекты, инфраструктуру, электростанции, водонапорные узлы, даже многоэтажные дома. И пока такие как вы готовы посылать ЗСУ в лобовые атаки на позиции противника, который готов нести безлимитные потери я предлагаю думать нестандартно, чтоб остальная часть РФ начинала пожинать плоды этой войны. Они террористи и когда речь идёт о существовании нашего государства нужно начинать действовать
hume
 
Повідомлень: 9374
З нами з: 27.12.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/kWLLHX3wFbs?si=cX2gTGw4uF5ak7pA
Удивительно, Виталий, мы ж с вами уже давно писали о Стэнфордском эксперименте и проявлении садизма у наблюдателей.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:52

  hume написав:
  Shaman написав:
  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

ПС
И хаймарс вообще не при чём.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.

Нестандартное решение потому и нестандартное, что отличается от стандартного. Проводная лодка официальная цель, операция на высшем уровне. Нас уже два года обстреливают хаотично, гражданские объекты, инфраструктуру, электростанции, водонапорные узлы, даже многоэтажные дома. И пока такие как вы готовы посылать ЗСУ в лобовые атаки на позиции противника, который готов нести безлимитные потери я предлагаю думать нестандартно, чтоб остальная часть РФ начинала пожинать плоды этой войны. Они террористи и когда речь идёт о существовании нашего государства нужно начинать действовать

я ж кажу провокація. й що, оці обстріли будинків вплинули на військову ситуацію? аж ніяк. енергетика давала проблеми, але з цього ж роблять висновки, еге ж?

знаєте, чому ми б'ємо точно, а кацапи ні. бо нам дають відповідну зброю, а у них необмежена кількість старих зразків. вони щось намагаються поцілити, але більш завдають шкоди населенню.

емпатії на супутні жертви в Раші не має бути ніякої, тут згоден. але це не мета, мета - все, що пов'язано з війною. й натяки, що енергетику краще не чіпати, бо в цю гру можна грати вдвох, а морози там трохи сильніші. вони й без нас успішно себе морозять, як оце під Москвою
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:54

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Бачу таки, що при цьогорічній демобілізації відслуживших 24міс. фронтовиків - таки вже справа честі буде влаштуватись працівником в ТЦК! :mrgreen:
І тоді - все буде добре :lol: :wink:
https://youtube.com/shorts/CMHklVfRSn8? ... x1mdhwQBB0


успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.

я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб :wink: більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
скажіть тим людям які вам на край вуха лапші наклали , що вони
п-боли :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6221622262236224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 152927
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 540952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (683)
07.01.2024 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.