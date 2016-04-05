hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.
Нестандартное решение
вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.
а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.
нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Мой товарищ, с первого дня доброволец, говорит что в тылу процентов 90. Бюрократия и ходят в наряды
Ваш товарищ однозначно герой в разы больше, чем «90% в тылу». Но в большинстве своем оте 90% тоже нужны. Потому что и наряды (а это охрана/оборона) и оперативные дежурные надо. Просто на его точке сидения это ему непонятно. Как возможно кому-то непонятно, почему в авиац бригаде несколько сот (а по войне и тысяча +) людей, а пилотов несколько десятков. Кому-то наверняка хочется оту тыловую тысячу в окоп.
hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.
Нестандартное решение
вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.
ПС И хаймарс вообще не при чём.
а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.
нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Нестандартное решение потому и нестандартное, что отличается от стандартного. Проводная лодка официальная цель, операция на высшем уровне. Нас уже два года обстреливают хаотично, гражданские объекты, инфраструктуру, электростанции, водонапорные узлы, даже многоэтажные дома. И пока такие как вы готовы посылать ЗСУ в лобовые атаки на позиции противника, который готов нести безлимитные потери я предлагаю думать нестандартно, чтоб остальная часть РФ начинала пожинать плоды этой войны. Они террористи и когда речь идёт о существовании нашего государства нужно начинать действовать
hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.
Нестандартное решение
вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.
ПС И хаймарс вообще не при чём.
а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.
нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Нестандартное решение потому и нестандартное, что отличается от стандартного. Проводная лодка официальная цель, операция на высшем уровне. Нас уже два года обстреливают хаотично, гражданские объекты, инфраструктуру, электростанции, водонапорные узлы, даже многоэтажные дома. И пока такие как вы готовы посылать ЗСУ в лобовые атаки на позиции противника, который готов нести безлимитные потери я предлагаю думать нестандартно, чтоб остальная часть РФ начинала пожинать плоды этой войны. Они террористи и когда речь идёт о существовании нашего государства нужно начинать действовать
я ж кажу провокація. й що, оці обстріли будинків вплинули на військову ситуацію? аж ніяк. енергетика давала проблеми, але з цього ж роблять висновки, еге ж?
знаєте, чому ми б'ємо точно, а кацапи ні. бо нам дають відповідну зброю, а у них необмежена кількість старих зразків. вони щось намагаються поцілити, але більш завдають шкоди населенню.
емпатії на супутні жертви в Раші не має бути ніякої, тут згоден. але це не мета, мета - все, що пов'язано з війною. й натяки, що енергетику краще не чіпати, бо в цю гру можна грати вдвох, а морози там трохи сильніші. вони й без нас успішно себе морозять, як оце під Москвою
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
скажіть тим людям які вам на край вуха лапші наклали , що вони п-боли
hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.
Нестандартное решение
вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.
а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.
нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Тут змістовний хіба аргумент щодо вартості ракет і доцільності витрати конкретних видів. А так - удар по продовольчому забезпеченню - нормальна собі ціль і може бути ефективна. Це ж не пропозиція по багатоповерхівці влупити.
Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.
За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.
Не говорю бить ескалибурами. Хаотично покошмарить с/х районы, чтоб туда боялись ходить на работу. Неожиданно большое % соотношение животноводства на одну приграничную область. Мясо птицы и свиньи самое доступное. 15% в масштабах РФ просто овердрфига, сколько свиньи хз. Цены вверх по всей 140 млн стране, крепостные недовольны. У них шок от яиц, в срочном порядке импортируют, так давайте поможем с остальным.