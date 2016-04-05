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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6222622362246225>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:36

  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:40

beee ,

Мой товарищ, с первого дня доброволец, говорит что в тылу процентов 90. Бюрократия и ходят в наряды


Ваш товарищ однозначно герой в разы больше, чем «90% в тылу». Но в большинстве своем оте 90% тоже нужны. Потому что и наряды (а это охрана/оборона) и оперативные дежурные надо. Просто на его точке сидения это ему непонятно. Как возможно кому-то непонятно, почему в авиац бригаде несколько сот (а по войне и тысяча +) людей, а пилотов несколько десятков. Кому-то наверняка хочется оту тыловую тысячу в окоп.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:44

  Shaman написав:
  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

ПС
И хаймарс вообще не при чём.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.

Нестандартное решение потому и нестандартное, что отличается от стандартного. Проводная лодка официальная цель, операция на высшем уровне. Нас уже два года обстреливают хаотично, гражданские объекты, инфраструктуру, электростанции, водонапорные узлы, даже многоэтажные дома. И пока такие как вы готовы посылать ЗСУ в лобовые атаки на позиции противника, который готов нести безлимитные потери я предлагаю думать нестандартно, чтоб остальная часть РФ начинала пожинать плоды этой войны. Они террористи и когда речь идёт о существовании нашего государства нужно начинать действовать
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/kWLLHX3wFbs?si=cX2gTGw4uF5ak7pA
Удивительно, Виталий, мы ж с вами уже давно писали о Стэнфордском эксперименте и проявлении садизма у наблюдателей.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:52

  hume написав:
  Shaman написав:
  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

ПС
И хаймарс вообще не при чём.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.

Нестандартное решение потому и нестандартное, что отличается от стандартного. Проводная лодка официальная цель, операция на высшем уровне. Нас уже два года обстреливают хаотично, гражданские объекты, инфраструктуру, электростанции, водонапорные узлы, даже многоэтажные дома. И пока такие как вы готовы посылать ЗСУ в лобовые атаки на позиции противника, который готов нести безлимитные потери я предлагаю думать нестандартно, чтоб остальная часть РФ начинала пожинать плоды этой войны. Они террористи и когда речь идёт о существовании нашего государства нужно начинать действовать

я ж кажу провокація. й що, оці обстріли будинків вплинули на військову ситуацію? аж ніяк. енергетика давала проблеми, але з цього ж роблять висновки, еге ж?

знаєте, чому ми б'ємо точно, а кацапи ні. бо нам дають відповідну зброю, а у них необмежена кількість старих зразків. вони щось намагаються поцілити, але більш завдають шкоди населенню.

емпатії на супутні жертви в Раші не має бути ніякої, тут згоден. але це не мета, мета - все, що пов'язано з війною. й натяки, що енергетику краще не чіпати, бо в цю гру можна грати вдвох, а морози там трохи сильніші. вони й без нас успішно себе морозять, як оце під Москвою
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:54

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:Бачу таки, що при цьогорічній демобілізації відслуживших 24міс. фронтовиків - таки вже справа честі буде влаштуватись працівником в ТЦК! :mrgreen:
І тоді - все буде добре :lol: :wink:
https://youtube.com/shorts/CMHklVfRSn8? ... x1mdhwQBB0


успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.

я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб :wink: більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
скажіть тим людям які вам на край вуха лапші наклали , що вони
п-боли :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:15

Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно забрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

вистачить вже ці провокаційні вкиди робити. ми не кацапи-тероористи, ми не воюємо з цивільними.

а ще є аргумент, що ракети коштують грошей. й витрачати умовний HIMARS на якийсь курятник - це дуже нерозумно.

нестандартне рішення, коли ми підводний човен накрили в доці або оцей Новочеркаськ.
Тут змістовний хіба аргумент щодо вартості ракет і доцільності витрати конкретних видів. А так - удар по продовольчому забезпеченню - нормальна собі ціль і може бути ефективна. Це ж не пропозиція по багатоповерхівці влупити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА

Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:24

Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.

За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не говорю бить ескалибурами. Хаотично покошмарить с/х районы, чтоб туда боялись ходить на работу. Неожиданно большое % соотношение животноводства на одну приграничную область. Мясо птицы и свиньи самое доступное. 15% в масштабах РФ просто овердрфига, сколько свиньи хз. Цены вверх по всей 140 млн стране, крепостные недовольны. У них шок от яиц, в срочном порядке импортируют, так давайте поможем с остальным.
hume
 
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