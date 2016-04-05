Додано: Нед 07 січ, 2024 12:47

Hotab написав: Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.

Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.

Я про інше.Хочеться Вам переконувати, переконуйте. Не хочеться, то й не треба.Можете примусити, вишкрябати з ракушки, то вишкрябуйте.Але навіщо його "третьєсортити" - відштовхувати? Навіщо?Ви ж самі кажете, що він такий і не зміниться. То навіщо відштовхувати?От в будинку купа несвідомих платять або ніяк, або через рази.Я вмовляв спільноту, яка платить та активна, не можемо їм нічого зробити, то й не треба їх чіпати, розраховуємо на себе. Самі робимо, платимо. А вони, як прийдеться.Якийсь час так і було. Потім раптом ініціативні активні почали їх чморити... Клеїти спочатку в під'їзді, потім на двері, "виховувати" прилюдно...І щоооууу?Ті, хто хоч іноді сплачували, забили.Ті, хто овсім не платили, почали шкодити у відповідь -- впритул до кляуз в поліцію, що правління краде кошти (яка реально відкрила справи та іпе вже місяці мізки... І невідомо чим це ще скінчиться. В кращому випадку правління, бухгалтер скажуть - да пішли ви. І підуть). Вже не кажучи про засміття в підвалі, дворі, недопуск до мереж, і т.д.Тепер всі зусилля активних на ... боротьбу з наслідками дій несвідомих. Сили, час.Ну і врешті уїдуть флаї за хабарі з країни і щоооуу? Краще стане, коли відсоток дійсно шкодників (алкашів, злодіїв тощо) зросте; займуть його місце?Я серйозно кажу, що місце переїхавших з будинку з якихось причин малосвідомих чомусь)) займають ще гірші.Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...