Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:41
Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:44
Ніяка це вже не корупція, а відкрита держзрада, як і здача Півдня за "три дня", за яку ніхто досі не покараний. Без реагування на такі речі ніякої перемоги не буде.
Але то ж неначасі.
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:47
Я про інше.
Хочеться Вам переконувати, переконуйте. Не хочеться, то й не треба.
Можете примусити, вишкрябати з ракушки, то вишкрябуйте.
Але навіщо його "третьєсортити" - відштовхувати? Навіщо?
Ви ж самі кажете, що він такий і не зміниться. То навіщо відштовхувати?
От в будинку купа несвідомих платять або ніяк, або через рази.
Я вмовляв спільноту, яка платить та активна, не можемо їм нічого зробити, то й не треба їх чіпати, розраховуємо на себе. Самі робимо, платимо. А вони, як прийдеться.
Якийсь час так і було. Потім раптом ініціативні активні почали їх чморити... Клеїти спочатку в під'їзді, потім на двері, "виховувати" прилюдно...
І щоооууу?
Ті, хто хоч іноді сплачували, забили.
Ті, хто овсім не платили, почали шкодити у відповідь -- впритул до кляуз в поліцію, що правління краде кошти (яка реально відкрила справи та іпе вже місяці мізки... І невідомо чим це ще скінчиться. В кращому випадку правління, бухгалтер скажуть - да пішли ви. І підуть). Вже не кажучи про засміття в підвалі, дворі, недопуск до мереж, і т.д.
Тепер всі зусилля активних на ... боротьбу з наслідками дій несвідомих. Сили, час.
Ну і врешті уїдуть флаї за хабарі з країни і щоооуу? Краще стане, коли відсоток дійсно шкодників (алкашів, злодіїв тощо) зросте; займуть його місце?
Я серйозно кажу, що місце переїхавших з будинку з якихось причин малосвідомих чомусь)) займають ще гірші.
Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:02
То в них в 4 обострєніє маразму.
Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють.
А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі.
Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- вам наказали всіх побєдіть !
Кажу -так точно побєдім!
Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту...
він -ісполнять!
- якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення.
Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія?
Потом записав й положив трубку.
Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:06
Вітаю .
Всім Гарного і затишного дня .
Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:08
Бандерлог
Гашек зі своїм Швейком відпочиває))
Головне, щоб в галузі забезпечення ситуація не дійшла, як ото --- спочатку котел з тушоними зайцями вдові на голову перекинули... а потім старющу корову 5 діб варили.
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:19
ви за них не партеся. ви краще скажіть це, тим, з ким кагор за одним столом пили.вони на це більше заслуговують.
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