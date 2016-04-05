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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6223622462256226>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:41

  beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА

Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:44

  hume написав:
  Andrey2512 написав:Державне підприємство КБ “Луч”, яке спеціалізується на виробництві критичних видів озброєння для Збройних Сил України, включно з ракетними комплексами “Вільха”, крилатими ракетами “Нептун” і протитанковими ракетними комплексами “Стугна”, знову стало об’єктом перевірок з боку Державної аудиторської служби (ДАСУ).

https://prm.ua/dii-dasu-mozhut-zupynyty ... vtrutytys/

Зображення

Это грёбаное дно, но это же любі друзі, а цих друзів тільки нагороджують. Это уже даже не коррупция, здесь нужны показательные наказания. Люди, которые сделали это, даже не прячутся.

Ніяка це вже не корупція, а відкрита держзрада, як і здача Півдня за "три дня", за яку ніхто досі не покараний. Без реагування на такі речі ніякої перемоги не буде.
Але то ж неначасі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:47

  Hotab написав:Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.

Я про інше.

Хочеться Вам переконувати, переконуйте. Не хочеться, то й не треба.
Можете примусити, вишкрябати з ракушки, то вишкрябуйте.
Але навіщо його "третьєсортити" - відштовхувати? Навіщо?

Ви ж самі кажете, що він такий і не зміниться. То навіщо відштовхувати?

От в будинку купа несвідомих платять або ніяк, або через рази.
Я вмовляв спільноту, яка платить та активна, не можемо їм нічого зробити, то й не треба їх чіпати, розраховуємо на себе. Самі робимо, платимо. А вони, як прийдеться.

Якийсь час так і було. Потім раптом ініціативні активні почали їх чморити... Клеїти спочатку в під'їзді, потім на двері, "виховувати" прилюдно...

І щоооууу?
Ті, хто хоч іноді сплачували, забили.
Ті, хто овсім не платили, почали шкодити у відповідь -- впритул до кляуз в поліцію, що правління краде кошти (яка реально відкрила справи та іпе вже місяці мізки... І невідомо чим це ще скінчиться. В кращому випадку правління, бухгалтер скажуть - да пішли ви. І підуть). Вже не кажучи про засміття в підвалі, дворі, недопуск до мереж, і т.д.
Тепер всі зусилля активних на ... боротьбу з наслідками дій несвідомих. Сили, час.

Ну і врешті уїдуть флаї за хабарі з країни і щоооуу? Краще стане, коли відсоток дійсно шкодників (алкашів, злодіїв тощо) зросте; займуть його місце?
Я серйозно кажу, що місце переїхавших з будинку з якихось причин малосвідомих чомусь)) займають ще гірші.

Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:02

  freeze написав:
Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.

То в них в 4 обострєніє маразму.
Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове :lol: і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють.
А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі.
Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- 8) вам наказали всіх побєдіть !
Кажу -так точно побєдім!
Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту...
він -ісполнять! :lol:
- якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення.
Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія?
Потом записав й положив трубку.
Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:06

  hume написав:
  beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА

Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?


Вітаю .

Всім Гарного і затишного дня .

Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:08

Бандерлог
Гашек зі своїм Швейком відпочиває))

Головне, щоб в галузі забезпечення ситуація не дійшла, як ото --- спочатку котел з тушоними зайцями вдові на голову перекинули... а потім старющу корову 5 діб варили.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:19

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.

я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб :wink: більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
скажіть тим людям які вам на край вуха лапші наклали , що вони
п-боли :lol:


ви за них не партеся. ви краще скажіть це, тим, з ким кагор за одним столом пили.вони на це більше заслуговують. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:53

  Banderlog написав:
  freeze написав:
Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.

То в них в 4 обострєніє маразму.
Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове :lol: і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють.
А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі.
Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- 8) вам наказали всіх побєдіть !
Кажу -так точно побєдім!
Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту...
він -ісполнять! :lol:
- якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення.
Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія?
Потом записав й положив трубку.
Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо :lol:


А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека.
п.с. Детройт випередив.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:16

  drevlyanin написав:
А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека.
п.с. Детройт випередив.

Паралельні світи:
*Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. *
https://varta1.com.ua/news/mozhe-trivat ... 75301.html
Не бачить в цьому проблем. Всі підрозділи атакують, просуваються.

І яким з двох мемуарів потім вірити?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 січ, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:17

  detroytred написав:
  Hotab написав:Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.

Я про інше.

Хочеться Вам переконувати, переконуйте. Не хочеться, то й не треба.
Можете примусити, вишкрябати з ракушки, то вишкрябуйте.
Але навіщо його "третьєсортити" - відштовхувати? Навіщо?

Ви ж самі кажете, що він такий і не зміниться. То навіщо відштовхувати?

От в будинку купа несвідомих платять або ніяк, або через рази.
Я вмовляв спільноту, яка платить та активна, не можемо їм нічого зробити, то й не треба їх чіпати, розраховуємо на себе. Самі робимо, платимо. А вони, як прийдеться.

Якийсь час так і було. Потім раптом ініціативні активні почали їх чморити... Клеїти спочатку в під'їзді, потім на двері, "виховувати" прилюдно...

І щоооууу?
Ті, хто хоч іноді сплачували, забили.
Ті, хто овсім не платили, почали шкодити у відповідь -- впритул до кляуз в поліцію, що правління краде кошти (яка реально відкрила справи та іпе вже місяці мізки... І невідомо чим це ще скінчиться. В кращому випадку правління, бухгалтер скажуть - да пішли ви. І підуть). Вже не кажучи про засміття в підвалі, дворі, недопуск до мереж, і т.д.
Тепер всі зусилля активних на ... боротьбу з наслідками дій несвідомих. Сили, час.

Ну і врешті уїдуть флаї за хабарі з країни і щоооуу? Краще стане, коли відсоток дійсно шкодників (алкашів, злодіїв тощо) зросте; займуть його місце?
Я серйозно кажу, що місце переїхавших з будинку з якихось причин малосвідомих чомусь)) займають ще гірші.

Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...

Тех не достать, а эти рядом.
Это как в фильме:
Есть две проблемы - остановить корабль и найти пуговицу. Мы можем оставить корабль? Нет. А пуговица - вот она, где-то рядом, под боком.
А ну и что, что это не решает основную проблему. Старый армейский принцип - "чем-то занять личный состав" никто не отменял.
antey1969
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