Andrey2512 написав:Державне підприємство КБ “Луч”, яке спеціалізується на виробництві критичних видів озброєння для Збройних Сил України, включно з ракетними комплексами “Вільха”, крилатими ракетами “Нептун” і протитанковими ракетними комплексами “Стугна”, знову стало об’єктом перевірок з боку Державної аудиторської служби (ДАСУ).
Hotab написав:Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.
Я про інше.
Хочеться Вам переконувати, переконуйте. Не хочеться, то й не треба. Можете примусити, вишкрябати з ракушки, то вишкрябуйте. Але навіщо його "третьєсортити" - відштовхувати? Навіщо?
Ви ж самі кажете, що він такий і не зміниться. То навіщо відштовхувати?
От в будинку купа несвідомих платять або ніяк, або через рази. Я вмовляв спільноту, яка платить та активна, не можемо їм нічого зробити, то й не треба їх чіпати, розраховуємо на себе. Самі робимо, платимо. А вони, як прийдеться.
Якийсь час так і було. Потім раптом ініціативні активні почали їх чморити... Клеїти спочатку в під'їзді, потім на двері, "виховувати" прилюдно...
І щоооууу? Ті, хто хоч іноді сплачували, забили. Ті, хто овсім не платили, почали шкодити у відповідь -- впритул до кляуз в поліцію, що правління краде кошти (яка реально відкрила справи та іпе вже місяці мізки... І невідомо чим це ще скінчиться. В кращому випадку правління, бухгалтер скажуть - да пішли ви. І підуть). Вже не кажучи про засміття в підвалі, дворі, недопуск до мереж, і т.д. Тепер всі зусилля активних на ... боротьбу з наслідками дій несвідомих. Сили, час.
Ну і врешті уїдуть флаї за хабарі з країни і щоооуу? Краще стане, коли відсоток дійсно шкодників (алкашів, злодіїв тощо) зросте; займуть його місце? Я серйозно кажу, що місце переїхавших з будинку з якихось причин малосвідомих чомусь)) займають ще гірші.
Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...
freeze написав: Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.
То в них в 4 обострєніє маразму. Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють. А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі. Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- вам наказали всіх побєдіть ! Кажу -так точно побєдім! Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту... він -ісполнять! - якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення. Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія? Потом записав й положив трубку. Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо
beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА
Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
Вітаю .
Всім Гарного і затишного дня .
Перевірки повинні бути обов,язкові . Дуже ретельні і прискипливі . На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи . Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
wild.tomcat написав:успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
скажіть тим людям які вам на край вуха лапші наклали , що вони п-боли
ви за них не партеся. ви краще скажіть це, тим, з ким кагор за одним столом пили.вони на це більше заслуговують.
freeze написав: Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.
То в них в 4 обострєніє маразму. Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють. А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі. Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- вам наказали всіх побєдіть ! Кажу -так точно побєдім! Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту... він -ісполнять! - якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення. Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія? Потом записав й положив трубку. Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо
А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека. п.с. Детройт випередив.
drevlyanin написав: А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека. п.с. Детройт випередив.
Паралельні світи: *Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. * https://varta1.com.ua/news/mozhe-trivat ... 75301.html Не бачить в цьому проблем. Всі підрозділи атакують, просуваються.
І яким з двох мемуарів потім вірити?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 січ, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Муху 50+ рочків. У нього стійкі алгоритми дій, закостянілі всім його життям. Людина яка все життя перед будь-якою загрозою ховалась в ракушку і чекала «поки пропливе труп ворога» раптом щось переосмислить? Її можна лише вишкрябати з ракушки і батогом примушувати.
Я про інше.
Хочеться Вам переконувати, переконуйте. Не хочеться, то й не треба. Можете примусити, вишкрябати з ракушки, то вишкрябуйте. Але навіщо його "третьєсортити" - відштовхувати? Навіщо?
Ви ж самі кажете, що він такий і не зміниться. То навіщо відштовхувати?
От в будинку купа несвідомих платять або ніяк, або через рази. Я вмовляв спільноту, яка платить та активна, не можемо їм нічого зробити, то й не треба їх чіпати, розраховуємо на себе. Самі робимо, платимо. А вони, як прийдеться.
Якийсь час так і було. Потім раптом ініціативні активні почали їх чморити... Клеїти спочатку в під'їзді, потім на двері, "виховувати" прилюдно...
І щоооууу? Ті, хто хоч іноді сплачували, забили. Ті, хто овсім не платили, почали шкодити у відповідь -- впритул до кляуз в поліцію, що правління краде кошти (яка реально відкрила справи та іпе вже місяці мізки... І невідомо чим це ще скінчиться. В кращому випадку правління, бухгалтер скажуть - да пішли ви. І підуть). Вже не кажучи про засміття в підвалі, дворі, недопуск до мереж, і т.д. Тепер всі зусилля активних на ... боротьбу з наслідками дій несвідомих. Сили, час.
Ну і врешті уїдуть флаї за хабарі з країни і щоооуу? Краще стане, коли відсоток дійсно шкодників (алкашів, злодіїв тощо) зросте; займуть його місце? Я серйозно кажу, що місце переїхавших з будинку з якихось причин малосвідомих чомусь)) займають ще гірші.
Хочете боротися, так боріться з дійсно злодіями...
Тех не достать, а эти рядом. Это как в фильме: Есть две проблемы - остановить корабль и найти пуговицу. Мы можем оставить корабль? Нет. А пуговица - вот она, где-то рядом, под боком. А ну и что, что это не решает основную проблему. Старый армейский принцип - "чем-то занять личный состав" никто не отменял.