Andrey2512 написав:Державне підприємство КБ “Луч”, яке спеціалізується на виробництві критичних видів озброєння для Збройних Сил України, включно з ракетними комплексами “Вільха”, крилатими ракетами “Нептун” і протитанковими ракетними комплексами “Стугна”, знову стало об’єктом перевірок з боку Державної аудиторської служби (ДАСУ).
Это грёбаное дно, но это же любі друзі, а цих друзів тільки нагороджують. Это уже даже не коррупция, здесь нужны показательные наказания. Люди, которые сделали это, даже не прячутся.
Ніяка це вже не корупція, а відкрита держзрада, як і здача Півдня за "три дня", за яку ніхто досі не покараний. Без реагування на такі речі ніякої перемоги не буде. Але то ж неначасі.
Можливо щось і було викладено, але пистіти, що здали розташування то пропаганда для дебілів, Луч і Артем ще радянські підприємства які працювали разом з російськими, тому розташування всім відомо. Мало того, навіть після 2014 деякий час вони закупали комплектуху в Росії. А список суміжників можете подивитися у вікіпедії, де він взятий з самого сайта Артема.
freeze написав: Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.
То в них в 4 обострєніє маразму. Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють. А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі. Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- вам наказали всіх побєдіть ! Кажу -так точно побєдім! Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту... він -ісполнять! - якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення. Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія? Потом записав й положив трубку. Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо
Сколько лет долпойопу с той стороны провода? И раз вы с ним общаетесь - вы кадровый офицер?
detroytred написав:Бандерлог Гашек зі своїм Швейком відпочиває))
Головне, щоб в галузі забезпечення ситуація не дійшла, як ото ---
З забезпеченням в нас все нормально. Ще й повара пару місяців тому вбило, то на його місце прийшов шеф з одеського ресторану. Борщ кращий ніж дома. Тіки не завжди часу є. Й від недосипу не лізе . Жалітись нема на шо. В одсипні сутки вже раза 4 на місяць їдем за 20 км в тил на пару годин, там хату з душем й стіралкою знімаєм. Якби там подовше то мож би й бігати почав. Але якось ушатуюсь, сильно. Ви ,краще як кадровий скажіть, в цьому воєнному дол-ві смисл якийсь є? Я сам не командував великими групами людей, все є надія шо чогось не розумію.... но з паперами це якийсь капєц. На все якісь розслідування... потєряли формуляр... от говориш окремо з військовими то багато толкових людей ,а складається це докупи й виглядає шо в системі одні долбодятли.
drevlyanin написав: А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека. п.с. Детройт випередив.
Паралельні світи: *Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. * https://varta1.com.ua/news/mozhe-trivat ... 75301.html Не бачить в цьому проблем. Всі підрозділи атакують, просуваються.
І яким з двох мемуарів потім вірити?
Щоб щось читали, потрібно не тільки схоже на правду писати, а ще й цікаво, гостро, самокритично...
У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.
Джерело: Bild, "Європейська правда"
Деталі: "Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників", – заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер.
За його словами, іноді фіксують прольоти декількох безпілотників.
Фабер підкреслив, що це "чітко вказує на Росію".
Бундесвер також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може.
У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий.
Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників. Необхідно дослідити, які захисні пристрої є ефективними і як швидко їх можна придбати. ---------------------------------------------------------------------------- От вам і НАТО
успіха туди не підпустять ближче, ніж на дільність пострілу того, на чому він зараза служить. єдине місце, куди візмуть - охоронцем в атб, і то ненадовго, коли побачить що він більше в інтернеті пише.
я от успіха все спитати хочу, я тут краєм вуха чув від всл, місце служби яких і чин не дають підстав для сумнівів, що користуватися інтернетом в бойових частинах суворо заборонено (нє, ну ладно, телефон, і то є питання), але от казенні ноут і старлінк, з яких цілими днями ведеться "бойовий листок" на форумі, як прокоментуєте? у вашому підрозіділі "клали" на такі вимоги? тут різний люд на форумі пасеться, може хто і допоможе успіху у якийсь спосіб більш ретельно ставитися до встановлених правил і порядків?
А чого ви взяли що Успіх-Долярчик з ноута пише? Все це можна писати з тіліпона. Хай людина пару випустить. Все-таки він молодець, а ми тут всім форумом для нього, як кабінет безкоштовного психотерапевта.
Саме так!👍
І так, я пишу вже купу років з телефону (тільки на початках, як тут зареєструвався, то трохи писав з ноута)
Ну і я вже казав, що на вогневій, нам строго завжди нагадують ставити телефони на "літачок". А старлінком користуються всі і навіть, з рідними "по відео" балакають з вогневої (хоч я собі таке лише колись давно дозволяв) Але що дивуватись, коли і офіцер, який з нами на вогневій - теж нам приклад подає/сам балакає з рідними
Banderlog написав: от говориш окремо з військовими то багато толкових людей ,а складається це докупи й виглядає шо в системі одні долбодятли.
Корінець проблеми, яка власне і виникла десь на початку 2000-х, а перейшла точку неповернення у 2008, -- в кадрах, в ліфтах. Якщо кратко, то систему виховання молоді похерили, зробивши курсовими командирами (взводів, рот, а потім і батів) молодих л-тів. Випустився л-т і став пабам ... взводним у курсантів. І чого він їх навчить, що їм прив'є? Ну а залишки виживших (далеко не кращих) в скоротченнях 90-х капітанів пішли вгору на старших офіцерів... Старші ж подалися в ... царі та бізнесмени у війську.
Саме найгірше - це закріплення принципу царювання... Раніше як було? Ти хоч зелений л-т, але якщо комбату показуєш-заперечуєш керівним документом, фактом, то він погодиться.
А стало: "це моя частина; в мене в частині". Тобто оті довбані хатєлки, про які я задовбався тикати кожному (що це хатєлка зі стелі), почали генеруватись кожним царем паном п-ком, не кажучи про генералів. Це корінь, фундамент. З нього усі наслідки пішли. Увесь довпоєпізм. Починаючи з бамаг. Бо ці бамаги -- це хатєлки кожного начальничка. Його вимоги... Зі стелі. Нові й нові генерування дурних хатєлок. В точ, як на цих сторінках в деяких. Хочеться й генерять. Тільки то посадовці з важелями керування.
Хотіли обмежити уставщину, але з водою виплеснули й дитя. Бо що б хто не співав, але військо - це Статути. Застарівають? Треба більше ініціативи? Так змінюйте Статути... А не херьте їх. Розказуючи байки про авторитет та домовлятися.
І оця система. Це система. Наявність хоч скількох нормальних осіб не впливає ні на що. Бо! Ручним керуванням, керуванням в ручному режимі вище роти НІЧОГО не зробиш. Не зможеш. До роти максимум. Вище вже ні. Там тільки через системні підходи. А вони, як ото написав вище. Тому й маємо -- наче нормальних багато, а на виході дурня... Яка валить усе навіть в нормальних ротах та взводах. Своїм впливом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 січ, 2024 15:18, всього редагувалось 2 разів.
unicdima, Найближча росіянська (чи білоруська) точка до Клиц - це Калінінград (аеропорт Шваброво). В один кінець 610 км. В два, разом з роботою над полігоном, це 1300+ км. Не вірю, що такого класу безпілотники можуть літати непомітно над всією Європою. Якщо вони у кацапів взагалі є. Хай німці розберуться, хто у них там серед своїх літає.
Теперішні казнокради чи якийсь мураєв якого куйло поставив би?
В кацапії крадуть ще більше, а за оце твоє запитання ти б вже з палкою в одному місці сидів на допиті в ФСБ. Ще один камінг-аут…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.