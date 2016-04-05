Додано: Нед 07 січ, 2024 15:06

Banderlog написав:

от говориш окремо з військовими то багато толкових людей ,а складається це докупи й виглядає шо в системі одні долбодятли. от говориш окремо з військовими то багато толкових людей ,а складається це докупи й виглядає шо в системі одні долбодятли.

Корінець проблеми, яка власне і виникла десь на початку 2000-х, а перейшла точку неповернення у 2008, -- в кадрах, в ліфтах.Якщо кратко, то систему виховання молоді похерили, зробивши курсовими командирами (взводів, рот, а потім і батів) молодих л-тів. Випустився л-т і став пабам ... взводним у курсантів. І чого він їх навчить, що їм прив'є?Ну а залишки виживших (далеко не кращих) в скоротченнях 90-х капітанів пішли вгору на старших офіцерів...Старші ж подалися в ... царі та бізнесмени у війську.Саме найгірше - це закріплення принципу царювання...Раніше як було? Ти хоч зелений л-т, але якщо комбату показуєш-заперечуєш керівним документом, фактом, то він погодиться.А стало: "це моя частина; в мене в частині".Тобто оті довбані хатєлки, про які я задовбався тикати кожному (що це хатєлка зі стелі), почали генеруватись кожним царем паном п-ком, не кажучи про генералів.Це корінь, фундамент.З нього усі наслідки пішли.Увесь довпоєпізм. Починаючи з бамаг.Бо ці бамаги -- це хатєлки кожного начальничка. Його вимоги... Зі стелі. Нові й нові генерування дурних хатєлок.В точ, як на цих сторінках в деяких.Хочеться й генерять.Тільки то посадовці з важелями керування.Хотіли обмежити уставщину, але з водою виплеснули й дитя.Бо що б хто не співав, але військо - це Статути.Застарівають? Треба більше ініціативи?Так змінюйте Статути...А не херьте їх. Розказуючи байки про авторитет та домовлятися.І оця система. Це система.Наявність хоч скількох нормальних осіб не впливає ні на що.Бо! Ручним керуванням, керуванням в ручному режимі вище роти НІЧОГО не зробиш. Не зможеш. До роти максимум. Вище вже ні. Там тільки через системні підходи.А вони, як ото написав вище.Тому й маємо -- наче нормальних багато, а на виході дурня...Яка валить усе навіть в нормальних ротах та взводах. Своїм впливом.