RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6224622562266227
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:24

Каву в Криму вже пили, то тепер підемо на чай ;)

  beee написав:Потому что нечем воевать.
Поэтому мы, тыловые крысы-ухылянты и интересуемся, для каких целей ещё 500 тысяч.
Це добре, що тилові щурі-ухилянти цікавляться))

Відповідь: поповнити всі втрати, поповнити ряди відкосивших і інвалідів, і замінити Успіхів ;)

А як ще залишаться з тих 500К, хоч 100К - то буде ким йти на Крим!))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 07 січ, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:29

detroytred
В военных училищах и в советское время выпускников сразу на взвод ставили.
Например генерал лебедь: взводный в десантном училище, потом ротный, капитан и комбат в афгане... и так многих лучших оставляли.
demichh
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 09.12.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:39

  Hotab написав:unicdima,
Найближча росіянська (чи білоруська) точка до Клиц - це Калінінград (аеропорт Шваброво). В один кінець 610 км. В два, разом з роботою над полігоном, це 1300+ км. Не вірю, що такого класу безпілотники можуть літати непомітно над всією Європою. Якщо вони у кацапів взагалі є.
Хай німці розберуться, хто у них там серед своїх літає.
Зображення


Теперішні казнокради чи якийсь мураєв якого куйло поставив би?


В кацапії крадуть ще більше, а за оце твоє запитання ти б вже з палкою в одному місці сидів на допиті в ФСБ.
Ще один камінг-аут…


Я питав не вас, а успіха і людей які ризикують своїм життям, для того щоб ви могли заробляти $.

В очевидь вам вигідна теперішня ситуація, ви катаєтесь туди сюди , заробляючи $, а успіх сидить в окопі і думає, скільки йому там сидіти? Рік два десять? Адже ціль кордони 1991 року, це аналогічно фразі: подолаємо корцпцію і заживемо класно (можна і 50 років корупцію долати)
xio13
 
Повідомлень: 727
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:45

xio13 ,

В очевидь вам вигідна теперішня ситуація, ви катаєтесь туди сюди , заробляючи $,


Вочевидь мені по рейтингу вигідності
1. Мир в кордонах як мінімум 23.02.2022
2. Війна на стримання повної окупації
3. Здатись і стати колонією кацапів.

А вам?
Hotab
 
Повідомлень: 10606
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:53

  detroytred написав:Саме найгірше - це закріплення принципу царювання...
Раніше як було? Ти хоч зелений л-т, але якщо комбату показуєш-заперечуєш керівним документом, фактом, то він погодиться.

А стало: "це моя частина; в мене в частині".
Тобто оті довбані хатєлки, про які я задовбався тикати кожному (що це хатєлка зі стелі), почали генеруватись кожним царем паном п-ком, не кажучи про генералів.
Це корінь, фундамент.
З нього усі наслідки пішли.
Увесь довпоєпізм. Починаючи з бамаг.
Бо ці бамаги -- це хатєлки кожного начальничка. Його вимоги... Зі стелі. Нові й нові генерування дурних хатєлок.
В точ, як на цих сторінках в деяких.
Хочеться й генерять.
Тільки то посадовці з важелями керування.
в школах тоже самое. Директор - царь и Бог. Поэтому у каждой школы всё по-разному. В одних работают адекватные учителя и есть много плюшек, в других за оценки берут деньги и вообще приняты поборы "на подарки учителям", "на ремонты", на "новую мебель" и т.д.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21617
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2353 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:18

  drevlyanin написав:
  Banderlog написав:
  freeze написав:
Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.

То в них в 4 обострєніє маразму.
Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове :lol:
................
- якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення.
Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія?
Потом записав й положив трубку.
Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо :lol:


А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека.
п.с. Детройт випередив.

Бравий солдат Швейк это хорошо.
Плохо другое. В начале войны такие... "полковники" это понятно и естественно. Но в конце 2-го года войны такое должно быть, как минимум, редкостью. А по постам freeze, Banderlog и др. это достаточно типично.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5220 раз.
Подякували: 4830 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:23

  detroytred написав:
  drevlyanin написав:
А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека.
п.с. Детройт випередив.

Паралельні світи:
*Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. *
https://varta1.com.ua/news/mozhe-trivat ... 75301.html
Не бачить в цьому проблем. Всі підрозділи атакують, просуваються.

І яким з двох мемуарів потім вірити?

"Контрнаступ" длиной в 5-10-15 лет - дальше можно не читать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5220 раз.
Подякували: 4830 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:23

  xio13 написав:а успіх сидить в окопі і думає, скільки йому там сидіти? Рік два десять? Адже ціль кордони 1991 року, це аналогічно фразі: подолаємо корцпцію і заживемо класно (можна і 50 років корупцію долати)
Оце ☝️правильно написали!

А те питання, що задали - то воно справді якоюсь зрадою засмерділо...
І, звичайно, що відповідь: і наші крадії - це погано, але чужі - це взагалі, жахливо!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Повага потрібна». Сергій Притула розповів, що думає про мобілізацію в Україні та методи роботи ТЦК
Повага полягає в тому, що людині потрібно дати час закрити свої справи. Ми всі дорослі люди. Є діти, обов’язки батька перед своєю родиною. Дайте людині тиждень. Є купа людей які кажуть, що якщо дадуть повістку, то він піде. Але дайте час закрити справи. В когось можливо, є якийсь кредит, а може борги треба роздати, пін-коди від карток переписати. Перепрошую, заповіт написати й нотаріально завірити. Бо ти йдеш на війну, і ти не знаєш чи ти повернешся. На це треба час, дайте його людям. Слово „гідність“ не повинне вивітрюватися, тому що війна, а навпаки має бути загострене
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5013
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:31

  xio13 написав:Почитав про тварину яка поставляла яйця по 17 грн, і яка на мільйони євро в Європі купила готелі. Зрозуміло, що вона фунт, а всі решали при владі.
.....

Это не так работает.
Возможна, конечно, и такая ситуация, как Вы пишете. Но это относительно редко.
Как правило, такой человек не Фунт, а вполне себе самостоятельный и ответственный товарищ с хорошими знакомствами (были изначально или приобретены). А "всі решали" получают откаты. Точнее не "всі", а только нужные.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27204
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5220 раз.
Подякували: 4830 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 6224622562266227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010, ЛАД і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 153068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 541109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17369
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10854)
07.01.2024 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.