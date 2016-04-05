detroytred В военных училищах и в советское время выпускников сразу на взвод ставили. Например генерал лебедь: взводный в десантном училище, потом ротный, капитан и комбат в афгане... и так многих лучших оставляли.
Hotab написав:unicdima, Найближча росіянська (чи білоруська) точка до Клиц - це Калінінград (аеропорт Шваброво). В один кінець 610 км. В два, разом з роботою над полігоном, це 1300+ км. Не вірю, що такого класу безпілотники можуть літати непомітно над всією Європою. Якщо вони у кацапів взагалі є. Хай німці розберуться, хто у них там серед своїх літає.
Теперішні казнокради чи якийсь мураєв якого куйло поставив би?
В кацапії крадуть ще більше, а за оце твоє запитання ти б вже з палкою в одному місці сидів на допиті в ФСБ. Ще один камінг-аут…
Я питав не вас, а успіха і людей які ризикують своїм життям, для того щоб ви могли заробляти $.
В очевидь вам вигідна теперішня ситуація, ви катаєтесь туди сюди , заробляючи $, а успіх сидить в окопі і думає, скільки йому там сидіти? Рік два десять? Адже ціль кордони 1991 року, це аналогічно фразі: подолаємо корцпцію і заживемо класно (можна і 50 років корупцію долати)
detroytred написав:Саме найгірше - це закріплення принципу царювання... Раніше як було? Ти хоч зелений л-т, але якщо комбату показуєш-заперечуєш керівним документом, фактом, то він погодиться.
А стало: "це моя частина; в мене в частині". Тобто оті довбані хатєлки, про які я задовбався тикати кожному (що це хатєлка зі стелі), почали генеруватись кожним царем паном п-ком, не кажучи про генералів. Це корінь, фундамент. З нього усі наслідки пішли. Увесь довпоєпізм. Починаючи з бамаг. Бо ці бамаги -- це хатєлки кожного начальничка. Його вимоги... Зі стелі. Нові й нові генерування дурних хатєлок. В точ, як на цих сторінках в деяких. Хочеться й генерять. Тільки то посадовці з важелями керування.
в школах тоже самое. Директор - царь и Бог. Поэтому у каждой школы всё по-разному. В одних работают адекватные учителя и есть много плюшек, в других за оценки берут деньги и вообще приняты поборы "на подарки учителям", "на ремонты", на "новую мебель" и т.д.
freeze написав: Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.
То в них в 4 обострєніє маразму. Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове ................ - якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення. Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія? Потом записав й положив трубку. Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо
А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека. п.с. Детройт випередив.
Бравий солдат Швейк это хорошо. Плохо другое. В начале войны такие... "полковники" это понятно и естественно. Но в конце 2-го года войны такое должно быть, как минимум, редкостью. А по постам freeze, Banderlog и др. это достаточно типично.
drevlyanin написав: А ви таки молодець, у тій обстановці зберігаєте спокій і навіть з гумором порядок! Після війни обов'язково сідайте за мемуари-має вийти не гірше ніж у Гашека. п.с. Детройт випередив.
Паралельні світи: *Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. * https://varta1.com.ua/news/mozhe-trivat ... 75301.html Не бачить в цьому проблем. Всі підрозділи атакують, просуваються.
І яким з двох мемуарів потім вірити?
"Контрнаступ" длиной в 5-10-15 лет - дальше можно не читать.
xio13 написав:а успіх сидить в окопі і думає, скільки йому там сидіти? Рік два десять? Адже ціль кордони 1991 року, це аналогічно фразі: подолаємо корцпцію і заживемо класно (можна і 50 років корупцію долати)
Оце ☝️правильно написали!
А те питання, що задали - то воно справді якоюсь зрадою засмерділо... І, звичайно, що відповідь: і наші крадії - це погано, але чужі - це взагалі, жахливо!!!
Повага полягає в тому, що людині потрібно дати час закрити свої справи. Ми всі дорослі люди. Є діти, обов’язки батька перед своєю родиною. Дайте людині тиждень. Є купа людей які кажуть, що якщо дадуть повістку, то він піде. Але дайте час закрити справи. В когось можливо, є якийсь кредит, а може борги треба роздати, пін-коди від карток переписати. Перепрошую, заповіт написати й нотаріально завірити. Бо ти йдеш на війну, і ти не знаєш чи ти повернешся. На це треба час, дайте його людям. Слово „гідність“ не повинне вивітрюватися, тому що війна, а навпаки має бути загострене
xio13 написав:Почитав про тварину яка поставляла яйця по 17 грн, і яка на мільйони євро в Європі купила готелі. Зрозуміло, що вона фунт, а всі решали при владі. .....
Это не так работает. Возможна, конечно, и такая ситуация, как Вы пишете. Но это относительно редко. Как правило, такой человек не Фунт, а вполне себе самостоятельный и ответственный товарищ с хорошими знакомствами (были изначально или приобретены). А "всі решали" получают откаты. Точнее не "всі", а только нужные.