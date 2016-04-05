Додано: Нед 07 січ, 2024 17:06

demichh написав: detroytred

В военных училищах и в советское время выпускников сразу на взвод ставили.

Например генерал лебедь: взводный в десантном училище, потом ротный, капитан и комбат в афгане... и так многих лучших оставляли. В военных училищах и в советское время выпускников сразу на взвод ставили.Например генерал лебедь: взводный в десантном училище, потом ротный, капитан и комбат в афгане... и так многих лучших оставляли.

Це було. В мене теж взводний був одразу після випуску. Але це були виключення. Один на весь потік.І, як правило, з кращих.А не норма для всіх.Але ж я написав, що корінець не в цьому. Корінець у нівелюванні Статутів. Всіх чотирьох. Та ін.Бо! Саме вони є обмежувачами перетворення командирів в царів, панів. Саме обмежувачами їх хатєлок...Це обмежувач і суддя. Тицьнув начальнику, що він неправий, що так не можна робити, що треба те-то і те-то. І він нікуди не діниться. А для порушення потрібні вагомі! підстави...А так маємо: цар, пан схотів і вперед...Не можна залишити владу та право розпоряджатися, не маючи обмежувачів.Оскільки ж і підлеглі не зелені юнці та і системи командирського примусу нема, то і виникло оце СУТО ЦИВІЛЬНЕ - авторитет і домовлятися. Як на базарі зторгуватися...Тому щоб легше було керувати начальники і зосереджують в себе всі важелі впливу. Не ротний відпускає, а особисто на поклон через комбрига. І т.д. Все через царя. На ньому замикається усі потоки... та рішення.Плюс формують зручне для себе оточення...А щоб підлеглі завжди були у боргу, з порушеннями формується купа штучних перепон та вимог (хатєлок) а-ля паперів та інструкцій зі стелі.Щоб порушники шли до царів на помилування.А вся ця куйня перекреслюється системою нормальних Статутів. Нема в них дурних вигадок...А ті, які є або застаріли, можна спокійно було б прибрати, змінити до сучасних обставин.