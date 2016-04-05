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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6226622762286229>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:41

ЛАД ,

но, скорее, просто развлечения детишек разного возраста, дронов сейчас в мире полно.


Я б ще не виключав росіян, яких багато живе в Німеччині. Хоча уяви не маю, а що там дивитись.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:50

  yanyura написав:
  xio13 написав:Казкарик, ви Пана Подолка переслухали?
Давайте по пунктам, без фанатизму.
1. На вашу думку якшо рашка захопе Україну, в кращому випадку населення втіче в Європу де буде готове захищати європу від рашки.

Відповідно, ухилянт буде в Європі думати як звхищати Європу. Ну окей.

Тепер виходить, що в цьому апокаліптичному сценарії ЗСУ будуть знищені, адже ви сказали про те що рашка захопе Україну. Вони не можуть бути не знищені при вашому сценарії.

Отже: сидить ухилянт і думає: в цьому жахливому сценарію що йому обрати? В європі готуватись до оборони чи бути знищеним у складі ЗСУ. ? Логічно.

Проте, якшо цей сценарій не вийде, а він на 99% не виправдається, Україну рашка не зможе захопити це точно, тому і ухилянт сидячи на печі буде живий і здоровий.

Подоляка вообще не слушаю, т.к. считаю, что он Адристович №2.

По пунктам так по пунктам.
1. Полностью ЗСУ не будут уничтожены, но из-за отсутствия полноценного пополнения и постоянного выбытия по разным причинам, они окажутся не сплошной линией обороны, а точечной, которые московиты смогут обойти и вырваться на оперативный простор. Кто их там сможет сдержать до границы? Тыловые службы? ТРО? Роты при ТЦК? Полиция? Городские партизаны?

2. Ухилянт не будет в Европе думать, как защищать Европу. Его либо заставят ее защищать принудительно и намного более жесткими методами (не понял словами, поймешь через кнут в прямом смысле слова) чем сейчас в Украине, либо отправят назад в экс-Украину.

И выбор у них будет или убивать московитов на нуле, или отступить и быть расстрелянными аналогами загранотрядов. Медицина для них по минимуму, т.к. нужна будет для своих, а тратить ее на пришлых слишком много чести для них. Т.ч. "ухилянт" не один раз пожалеет, что не стал защищать Украину в рядах ЗСУ.

И я очень сильно, вы даже не представляете как сильно, хочу чтобы этот сценарий не сбылся. А для этого всего лишь надо провести мобилизацию, т.к. добровольцы лишь единичны.
Как провести, другой вопрос, но явно не так, как записано в проекте, надеюсь что будет принят хороший вариант в результате дополнений и правок.

Розкішний план. Тут не вистачає одного пункту. Ви вже повернулися на Україну?
Ну, щоб на особистому прикладі і так скажемо в єдиному пориві.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:55

  копейка написав:
  yanyura написав:
Розкішний план. Тут не вистачає одного пункту. Ви вже повернулися на Україну?
Ну, щоб на особистому прикладі і так скажемо в єдиному пориві.

1. yanyura не где-то в Европе. Он в Украине. В оккупации.
2. Возраст yanyura 70+. Это к вопросу о "едином порыве".
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 16:56

  Успіх написав: А що 22міс не мали часу "закрити справи"?
22міс що типу не рахується? :shock:


УСПІХ , пляяяяя ....
Знову ви забули , проте ще тисячу раз писав .
Закінчуйте тут задрачивать форум .
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:06

  demichh написав:detroytred
В военных училищах и в советское время выпускников сразу на взвод ставили.
Например генерал лебедь: взводный в десантном училище, потом ротный, капитан и комбат в афгане... и так многих лучших оставляли.

Це було. В мене теж взводний був одразу після випуску. Але це були виключення. Один на весь потік.
І, як правило, з кращих.
А не норма для всіх.

Але ж я написав, що корінець не в цьому. Корінець у нівелюванні Статутів. Всіх чотирьох. Та ін.

Бо! Саме вони є обмежувачами перетворення командирів в царів, панів. Саме обмежувачами їх хатєлок...
Це обмежувач і суддя. Тицьнув начальнику, що він неправий, що так не можна робити, що треба те-то і те-то. І він нікуди не діниться. А для порушення потрібні вагомі! підстави...

А так маємо: цар, пан схотів і вперед...
Не можна залишити владу та право розпоряджатися, не маючи обмежувачів.

Оскільки ж і підлеглі не зелені юнці та і системи командирського примусу нема, то і виникло оце СУТО ЦИВІЛЬНЕ - авторитет і домовлятися. Як на базарі зторгуватися...

Тому щоб легше було керувати начальники і зосереджують в себе всі важелі впливу. Не ротний відпускає, а особисто на поклон через комбрига. І т.д. Все через царя. На ньому замикається усі потоки... та рішення.
Плюс формують зручне для себе оточення...

А щоб підлеглі завжди були у боргу, з порушеннями формується купа штучних перепон та вимог (хатєлок) а-ля паперів та інструкцій зі стелі.
Щоб порушники шли до царів на помилування.

А вся ця куйня перекреслюється системою нормальних Статутів. Нема в них дурних вигадок...
А ті, які є або застаріли, можна спокійно було б прибрати, змінити до сучасних обставин.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:08

  Hotab написав:ЛАД ,

но, скорее, просто развлечения детишек разного возраста, дронов сейчас в мире полно.


Я б ще не виключав росіян, яких багато живе в Німеччині. Хоча уяви не маю, а що там дивитись.

Я их включаю в "немцев".
А "що там дивитись" согласен с Вами. Поэтому и написал о поисках сенсации Бильдом.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:25

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД ,

но, скорее, просто развлечения детишек разного возраста, дронов сейчас в мире полно.


Я б ще не виключав росіян, яких багато живе в Німеччині. Хоча уяви не маю, а що там дивитись.

Я их включаю в "немцев".
А "що там дивитись" согласен с Вами. Поэтому и написал о поисках сенсации Бильдом.

Bild (Більд, дослівно з німецької — малюнок, зображення) — найбільша німецька щоденна провокаційна, ілюстрована газета-таблоїд, яку друкує видавництво Axel Springer Verlag. Перший випуск газети вийшов 24 червня 1952 загальним тиражем 455.000 примірників, мав чотири сторінки і поширювався безкоштовно. Щоденний наклад — близько 3,4 мільйона примірників, з яких продається в середньому близько 2,66 мільйона. Належить медіа-концерну Axel Springer SE. У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної жовтої преси[1].

ну кто бы мог подумать, что бульварная пресса ищет сенсаций, а то и придумывает их

"Никогда такого не было и вот опять" :)
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:28

  барабашов написав:
  Banderlog написав:
  freeze написав:
Армейский маразм хуже обстрелов, срочно в 4 часа ночи доложить, докладываю, сообщение прочитывается в 9 утра. Зачем спрашивается. Опять вот доложил в 4 утра, сейчас 5 утра, не могу заснуть, доклад никто не прочитал.

То в них в 4 обострєніє маразму.
Ситуація: нам вже з півмісяця дають пухнастих. Якщо раніше був повзучий наступ то зара так само відходим. Так і от нас атакують людей не вистачає.9ььяачннсмм565чнас3В смилі шо рахунок в плануванні йде до 3 людей, лишніх 3 тупо нема. А верховні стратєги- вас атакують? А ви чого не атакуєте? Негайно перейти до атакуючих дій відновити втрачене захватити нове :lol: і купу такої геніальної стратєгії макулатурою шлють.
А тут не одказують , -обязатєльно тіки завтра до 23год69хя3я,1•:%%ч. Кчыы•••!в буде ісполнєно. Після дощику в четвер. Бумага йде ящиками, лучші уми упраняються в епістолярном жанрі.
Ото в 4 ранку сиджу збиваю статистику обстрілів ,дзвонить по сікрєтній связі якийсь старий полковнік й оре- 8) вам наказали всіх побєдіть !
Кажу -так точно побєдім!
Він-Ви читали пріказ? Кажу - читав! -Зачитайте іще раз в голос! Зачитую 5 сторінок тексту...
він -ісполнять! :lol:
- якшо одказуєтесь, пиши позатермінове донесення.
Кажу -не одказуємось, писати не буду.він - тобі шо служить надоїло? Фамілія?
Потом записав й положив трубку.
Навєрно мене розстріляють. Когось ж надо :lol:

Сколько лет долпойопу с той стороны провода?
И раз вы с ним общаетесь - вы кадровый офицер?

Всю жизнь во всём сомневаюсь и чем старше, тем сильнее. Перепроверяю, не могу перепоручать задачи, пока не удостоверюсь.
Во всём уверены только религиозные фантики и умственно отсталые.
Привык руководить, нести ответственность.
Не представляю как бы я вынес приказы скорее всего более глупого человека, но со званием.
Психически не приемлю солдатскую дисциплину советского образца, и не только, где бОльшая часть действий не имеет смысла.
Как бывшие руководители или бизнесмены становятся солдатами, не приложу ума.
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  копейка написав:Ви вже повернулися на Україну?

Так пишуть тільки москалі.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:30

  ЛАД написав:
  копейка написав:
  yanyura написав:
Розкішний план. Тут не вистачає одного пункту. Ви вже повернулися на Україну?
Ну, щоб на особистому прикладі і так скажемо в єдиному пориві.

1. yanyura не где-то в Европе. Он в Украине. В оккупации.
2. Возраст yanyura 70+. Это к вопросу о "едином порыве".

Дуже шкода.
Але повернутись це не заважає.
Ну тоді можна міркувати про що завгодно. Є діти, онуки, але не думаю, що хотілося б, щоб цей план втілювали в життя саме вони.
п.с. Прекрасний адвокат вийшов би.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 07 січ, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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