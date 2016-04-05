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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:30
hume написав: beee написав:
❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА
Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
А раптом у потенційного мобілізованого там нагайка схована? Боронь боже відхлеще працівників ТЦК по палаючих дупах.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:40
холява написав: hume написав: beee написав:
❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА
Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
Вітаю .
Всім Гарного і затишного дня .
Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
Так, потрібно більше хардкору. Ну щоб у пересічних не залишалося сумнівів на кого чотириразовий неухилянт рівняється. Москалі будуть аплодувати стоячи. А союзники... Та навіщо кварталу союзники! Якісь невдахи ті США та ЄС, нема чого на них зважати.
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drevlyanin
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:43
Объясните мне пожалуйста как можно воевать западным оружием США и Европы, жить и содержать армию на деньги запада, но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???
У меня сломался мозг!!
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beee
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:44
зранку писали про романа грінкевича і його "дружину" соню морозюк
люди добрі, до якого днища падають наші змі (це рівень голої вечерінки івлеевой)
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:44
Water написав:
Так пишуть тільки москалі.
Ну, так треба було, та й мені нас рати.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:46
drevlyanin написав:
чотириразовий неухилянт рівняється
Ви про кого ?
Що ви мали на увазі ?
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холява
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Додано: Нед 07 січ, 2024 18:00
drevlyanin написав: холява написав:
Вітаю .
Всім Гарного і затишного дня .
Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
Так, потрібно більше хардкору. Ну щоб у пересічних не залишалося сумнівів на кого чотириразовий неухилянт рівняється. Москалі будуть аплодувати стоячи. А союзники... Та навіщо кварталу союзники! Якісь невдахи ті США та ЄС, нема чого на них зважати.
Я так гадаю , що як більш ретелніше безпека контролювала цівільних в містах зіткнення, жертв було значно меньше .
І серед війскових і серед цівільних
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холява
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Bukka
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