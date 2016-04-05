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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62276228622962306231>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:30

  hume написав:
  beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА

Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?


А раптом у потенційного мобілізованого там нагайка схована? Боронь боже відхлеще працівників ТЦК по палаючих дупах.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:40

  холява написав:
  hume написав:
  beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА

Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?


Вітаю .

Всім Гарного і затишного дня .

Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .


Так, потрібно більше хардкору. Ну щоб у пересічних не залишалося сумнівів на кого чотириразовий неухилянт рівняється. Москалі будуть аплодувати стоячи. А союзники... Та навіщо кварталу союзники! Якісь невдахи ті США та ЄС, нема чого на них зважати.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Объясните мне пожалуйста как можно воевать западным оружием США и Европы, жить и содержать армию на деньги запада, но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???

У меня сломался мозг!!
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:44

зранку писали про романа грінкевича і його "дружину" соню морозюк



люди добрі, до якого днища падають наші змі (це рівень голої вечерінки івлеевой)
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:44

  Water написав:Так пишуть тільки москалі.

Ну, так треба було, та й мені нас рати.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:чотириразовий неухилянт рівняється

Ви про кого ?
Що ви мали на увазі ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:00

  drevlyanin написав:
  холява написав:
Вітаю .

Всім Гарного і затишного дня .

Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .


Так, потрібно більше хардкору. Ну щоб у пересічних не залишалося сумнівів на кого чотириразовий неухилянт рівняється. Москалі будуть аплодувати стоячи. А союзники... Та навіщо кварталу союзники! Якісь невдахи ті США та ЄС, нема чого на них зважати.


Я так гадаю , що як більш ретелніше безпека контролювала цівільних в містах зіткнення, жертв було значно меньше .
І серед війскових і серед цівільних
холява
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Тот случай, когда хотели, чтобы замерзли хахлы, а замерзают сами
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:14

beee ,
но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???


Це ж питання до ухилянтів, які не хочуть іти до ТЦК? Так?
Плювати на законодавство держави в якій живеш - це точно не про європейські цінності.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:17

  ЛАД написав:Бравий солдат Швейк это хорошо.
Плохо другое. В начале войны такие... "полковники" это понятно и естественно. Но в конце 2-го года войны такое должно быть, как минимум, редкостью. А по постам freeze, Banderlog и др. это достаточно типично.


Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина?
В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство!
А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська.
Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
drevlyanin
 
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