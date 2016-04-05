У Німеччині федеральна влада більше року намагається з’ясувати, чиї дрони з’являються над казармами та полігонами, на яких тренуються військовослужбовці ФРН та України Державний секретар міністра оборони країни Нільс Хілмер був змушений визнати це перед членами парламенту ФРН: «Поки що нам не вдалося заарештувати жодного безпілотника, як і їхніх пілотів».
Це ж питання до ухилянтів, які не хочуть іти до ТЦК? Так? Плювати на законодавство держави в якій живеш - це точно не про європейські цінності.
не буду спрашивать какой закон они нарушают, его нет в природе ещё. Хотя, вы правы. Государство достойно своих граждан, власть же не с Луны прилетела, это всё наши сограждане делают - нарушают сами и дают возможность нарушать власти - общественный договор: мы закрываем глаза на то, что вы воруете гайку на заводе, а вы закрываете глаза, что мы воруем сам завод. путин тоже лично города не бомбит.
Востаннє редагувалось beee в Нед 07 січ, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
xio13 написав:а успіх сидить в окопі і думає, скільки йому там сидіти? Рік два десять? Адже ціль кордони 1991 року, це аналогічно фразі: подолаємо корцпцію і заживемо класно (можна і 50 років корупцію долати)
Оце ☝️правильно написали!
А те питання, що задали - то воно справді якоюсь зрадою засмерділо... І, звичайно, що відповідь: і наші крадії - це погано, але чужі - це взагалі, жахливо!!!
Для пана Успіха з автофоруму, пише військовий:
Гончаренко вніс законопроект про демобілізацію через 18 місяців ще бляха в квітні минулого року. З тих пір не було зроблено НІЧОГО, щоб почати готуватися до зміни та ротації людей, які з першого дня воюють. Зелене шапіто не вчило історію, не вчила психолоігію і конфлікт 2014 року, коли в 15 році батальйонами з'ябували з позицій, бо "з#єбалиcь" і все це змусило вводити контракти та термін служби в 12 місяців Порошенка. Тоді теж розказувал про АТО за 2-3 тижні, аж до поки не стало зрозуміло, що це все надового. Так у мене погані новини для всіх, хто зараз наярює на закон про мобілізацію - з терміном 36 місяців вона буде провалена. Повністью. Не буде ніяких 500 тисяч. А приблизно через півроку у нас просто почне сипатися фронт, через відсутність людей, через відсутність БК, через відсутність виплат. Зелене шапіто проєбало все. Анастезія, у вигляді сотен мільярдів доларів, припиняється. Суспільство чекає болісне та неминуче повернення в реальність, де шапіто було, є і буде одним з основних чінників дуже несприятливих умов життя в Україні на наступні роки. Це окрім того, що рашисти тиснуть на всіх фронтах, свої гниди не набагато кращі.
Власне десь так...
Не знав чи це писати, але настрої дуже агресивні. Краєм вуха чув крики, що 2роки -- то край. Що далі валитимуть масово. Що як не змогли покарати 100тис.сезечешників, то не зможуть і додаткові сотні тис... Трохи дивно таке чути від людей з тил.забезпечення (відносна безпека), але коли кажуть про такі настрої серед підрозділів передової -- то їх я розумію. Вже де-де, а там де міномети -- там і найбільший ризик. Чи стануть ці люди хоч на Збручі -- неясно, але дуже ймовірно (багато вже кричали, що їх лише рідна земля цікавить, а не всілякі донбаси). Але то вже буде інша країна й інші закони...
Чому до такого довели... -- досі не розумію...
Можливо(?), лише задля криміналізації якомога більшої кількості УБД і позбавлення їх пенсій у 55 (“зайві” 20тис$ за 10 років до 65), знижки на комірне (300$ на рік, і хай 9тис$ за 30років), і безплатного проїзду у тролейбусах? (100$ на рік і 2тис$ за 20 років. Хай навіть аж 33.3333тис$ і на аж 300тис неблатних убд, які й покинуть фронт. Це всього 10млрд$ “економії”. Тю... І ціною втрати купи територій, самоповаги, і взагалі будь-якого майбутнього. Отже, це не причина.
Що ж тоді? Чому таке скотське ставлення до життів і бажань людей у війську..? І таке запобігання перед тилами...