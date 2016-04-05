а успіх сидить в окопі і думає, скільки йому там сидіти? Рік два десять? Адже ціль кордони 1991 року, це аналогічно фразі: подолаємо корцпцію і заживемо класно (можна і 50 років корупцію долати)

Гончаренко вніс законопроект про демобілізацію через 18 місяців ще бляха в квітні минулого року. З тих пір не було зроблено НІЧОГО, щоб почати готуватися до зміни та ротації людей, які з першого дня воюють. Зелене шапіто не вчило історію, не вчила психолоігію і конфлікт 2014 року, коли в 15 році батальйонами з'ябували з позицій, бо "з#єбалиcь" і все це змусило вводити контракти та термін служби в 12 місяців Порошенка. Тоді теж розказувал про АТО за 2-3 тижні, аж до поки не стало зрозуміло, що це все надового. Так у мене погані новини для всіх, хто зараз наярює на закон про мобілізацію - з терміном 36 місяців вона буде провалена. Повністью. Не буде ніяких 500 тисяч. А приблизно через півроку у нас просто почне сипатися фронт, через відсутність людей, через відсутність БК, через відсутність виплат. Зелене шапіто проєбало все. Анастезія, у вигляді сотен мільярдів доларів, припиняється. Суспільство чекає болісне та неминуче повернення в реальність, де шапіто було, є і буде одним з основних чінників дуже несприятливих умов життя в Україні на наступні роки. Це окрім того, що рашисти тиснуть на всіх фронтах, свої гниди не набагато кращі.