|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:11
Муха з притернопільськоно бункера з закрутками повернувся на ШРТ. Зараз розкаже, що здаватись і співпрацювати не так і погано…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10613
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:14
хотаб хватит бухать, книжку почитай, скоро буквы забудешь.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21615
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2353 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:15
unicdima написав: beee написав:
Объясните мне пожалуйста как можно воевать западным оружием США и Европы, жить и содержать армию на деньги запада, но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???
У меня сломался мозг!!
Не можна зламати те чого нема.
В наших умовах США діяли б подібним чином.
От під час ДСВ японців звозили в табори і нічого.
Ваша ухилянтська пропаганда вже дістала.
А мене дістала твоя тупість
Ти пропонуешь українців звозити в табори ? Дуже цікава думка, рашистам сподобається
Може вже притормозишь.
Бо під час ДСВ, потім перед японцями дуже-дуже вибачались.
А ось ваша зелена шобла на вибачення не здатна.
Що там про шашлики в травні ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8954
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:17
Hotab написав:beee
,
но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???
Це ж питання до ухилянтів, які не хочуть іти до ТЦК? Так?
Плювати на законодавство держави в якій живеш - це точно не про європейські цінності.
Що робити ухилянтам які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди?
Їм йти в окопи шоб якшо пощастить вижити і , потім виїхати? Так би мовити право виїзду, якшо виживеш?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:18
vitaliiangel написав:
хотаб хватит бухать, книжку почитай, скоро буквы забудешь.
Аутист Віталік, ти скоро обличчя людей забудеш))
Виходь з дому, в Ірпені морозно, гарно 😀
Пробка, але то таке…. Вийми і іди .
Що робити ухилянтам які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди
До вторгнення треба було. А тепер державу треба захистити, а потім вже їхати.
Є речі які робляться через «не хочу». Доросле життя - воно таке.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 січ, 2024 19:21, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10613
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:19
drevlyanin написав:
Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина?
В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство!
А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська.
Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
Не вірю, хтось десь бреше.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2452
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:21
pesikot написав:
А мене дістала твоя тупість
Ти пропонуешь українців звозити в табори ? Дуже цікава думка, рашистам сподобається
Може вже притормозишь.
Бо під час ДСВ, потім перед японцями дуже-дуже вибачались.
А ось ваша зелена шобла на вибачення не здатна.
Що там про шашлики в травні ?
Ну ти вже мінімум лишній рік як на волі.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2452
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:22
unicdima написав: beee написав:
Объясните мне пожалуйста как можно воевать западным оружием США и Европы, жить и содержать армию на деньги запада, но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???
У меня сломался мозг!!
Не можна зламати те чого нема.
В наших умовах США діяли б подібним чином.
От під час ДСВ японців звозили в табори і нічого.
Ваша ухилянтська пропаганда вже дістала.
Заметьте, я, имея силу, никого не оскорбляю. И кто рашист?
Конституция на паузе? Типа, наступило право силы? Да не вопрос.
В таборы, говоришь свозить. Ну ну
Pesikot респект
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1628
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:26
drevlyanin написав: холява написав: drevlyanin написав:
чотириразовий неухилянт рівняється
Ви про кого ?
Що ви мали на увазі ?
Ніколи не чули???
Я всеж такі гадав , що у вас більше здорового глузду .
Ну ,,, ну , таке враження що інфекція в голові .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4013
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4094 раз.
- Подякували: 4455 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman
, xio13
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|153153
|
|
|6076
|541208
|
|
|1
|17403
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|