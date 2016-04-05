RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6228622962306231
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:11

Муха з притернопільськоно бункера з закрутками повернувся на ШРТ. Зараз розкаже, що здаватись і співпрацювати не так і погано…
Hotab
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:14

хотаб хватит бухать, книжку почитай, скоро буквы забудешь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21615
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2353 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:15

  unicdima написав:
  beee написав:Объясните мне пожалуйста как можно воевать западным оружием США и Европы, жить и содержать армию на деньги запада, но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???

У меня сломался мозг!!

Не можна зламати те чого нема.
В наших умовах США діяли б подібним чином.
От під час ДСВ японців звозили в табори і нічого.
Ваша ухилянтська пропаганда вже дістала.

А мене дістала твоя тупість

Ти пропонуешь українців звозити в табори ? Дуже цікава думка, рашистам сподобається

Може вже притормозишь.
Бо під час ДСВ, потім перед японцями дуже-дуже вибачались.
А ось ваша зелена шобла на вибачення не здатна.

Що там про шашлики в травні ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:17

  Hotab написав:beee ,
но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???


Це ж питання до ухилянтів, які не хочуть іти до ТЦК? Так?
Плювати на законодавство держави в якій живеш - це точно не про європейські цінності.


Що робити ухилянтам які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди?

Їм йти в окопи шоб якшо пощастить вижити і , потім виїхати? Так би мовити право виїзду, якшо виживеш?
xio13
 
Повідомлень: 727
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:18

  vitaliiangel написав:хотаб хватит бухать, книжку почитай, скоро буквы забудешь.

Аутист Віталік, ти скоро обличчя людей забудеш))
Виходь з дому, в Ірпені морозно, гарно 😀
Пробка, але то таке…. Вийми і іди . :D


Що робити ухилянтам які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди


До вторгнення треба було. А тепер державу треба захистити, а потім вже їхати.
Є речі які робляться через «не хочу». Доросле життя - воно таке.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 19:21, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:19

  drevlyanin написав:Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина?
В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство!
А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська.
Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.

Не вірю, хтось десь бреше.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:21

  pesikot написав:А мене дістала твоя тупість

Ти пропонуешь українців звозити в табори ? Дуже цікава думка, рашистам сподобається

Може вже притормозишь.
Бо під час ДСВ, потім перед японцями дуже-дуже вибачались.
А ось ваша зелена шобла на вибачення не здатна.

Що там про шашлики в травні ?

Ну ти вже мінімум лишній рік як на волі.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:22

  unicdima написав:
  beee написав:Объясните мне пожалуйста как можно воевать западным оружием США и Европы, жить и содержать армию на деньги запада, но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???

У меня сломался мозг!!

Не можна зламати те чого нема.
В наших умовах США діяли б подібним чином.
От під час ДСВ японців звозили в табори і нічого.
Ваша ухилянтська пропаганда вже дістала.

Заметьте, я, имея силу, никого не оскорбляю. И кто рашист?
Конституция на паузе? Типа, наступило право силы? Да не вопрос.
В таборы, говоришь свозить. Ну ну

Pesikot респект
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:26

  drevlyanin написав:
  холява написав:
  drevlyanin написав:чотириразовий неухилянт рівняється

Ви про кого ?
Що ви мали на увазі ?


Ніколи не чули???

Я всеж такі гадав , що у вас більше здорового глузду .
Ну ,,, ну , таке враження що інфекція в голові .
холява
2
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 4455 раз.
 
Профіль
4
19
1
  #<1 ... 6228622962306231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, xio13 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 153153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 541208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17403
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.