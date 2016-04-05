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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:19
drevlyanin написав:
Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина?
В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство!
А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська.
Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
Не вірю, хтось десь бреше.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:26
drevlyanin написав: холява написав: drevlyanin написав:
чотириразовий неухилянт рівняється
Ви про кого ?
Що ви мали на увазі ?
Ніколи не чули???
Я всеж такі гадав , що у вас більше здорового глузду .
Ну ,,, ну , таке враження що інфекція в голові .
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:40
xio13 написав: Hotab написав:beee
,
но при этом ХОТЕТЬ ЖИТЬ КАК В РОССИИ???
Це ж питання до ухилянтів, які не хочуть іти до ТЦК? Так?
Плювати на законодавство держави в якій живеш - це точно не про європейські цінності.
Що робити ухилянтам
які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди?
Їм йти в окопи шоб якшо пощастить вижити і , потім виїхати? Так би мовити право виїзду, якшо виживеш?
сидіти на дупі рівно й не відсвічувати, й молитися, щоб пронесло.
а потім будеш розповідати онукам:
- спіймали мене чеченці й кажуть - обирай, або трахнемо, або розстріляємо
- й що ти обрав дідусь?
- розстріляли мене, онучок, розстріляли...
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:43
"Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою", - наголосив президент України.
Він додав, що цьому сприяла і оборонна підтримка Швеції. "Блискучі CV-90, могутні "арчери" та інша надана вами зброя й техніка допомагають нашій державі та зберігають життя наших солдатів", - сказав він.
Зеленський наголосив, що після Різдва, у новорічний час, Росія спробувала "знову поставити Україну на коліна ударами з повітря", масштабними атаками. "Понад 500 ракет різних типів і ударних дронів - іранських "Шахедів". Спеціальні комбіновані атаки, метою яких була спроба перевантажити наш повітряний щит і вдарити по критичній інфраструктурі. Ми захищаємо український народ від цього завдяки системам ППО та іншій зброї, якою нам допомогли партнери, зокрема, допомогла і Швеція. І це, зрештою, – одна з очевидних перемог солідарності над терором", - сказав президент України.
Зеленський підкреслив, що Україна б не здалась окупанту й не змирилася б з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин. "Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, - це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія не робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету - захищати життя", - наголосив він.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:44
Hotab написав: vitaliiangel написав:
хотаб хватит бухать, книжку почитай, скоро буквы забудешь.
Аутист Віталік, ти скоро обличчя людей забудеш))
Виходь з дому, в Ірпені морозно, гарно 😀
Пробка, але то таке…. Вийми і іди .
Що робити ухилянтам які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди
До вторгнення треба було. А тепер державу треба захистити, а потім вже їхати.
Є речі які робляться через «не хочу». Доросле життя - воно таке.
Типа ухилянт не хоче воювати, а йогр заставлять? А якшо не захоче то шо? Посадять? Не смішіть тапочки.
Страх смерті НАБАГАТО сильніший за страха в'язниці.
І тому ми бачимо полонених, які не бажають загинути і здаються в полон.
То чому ви вважаєте що умовний флаймен піде воювати? Він отримає 2-3 роки умовно за ухилянтство і коли закінче відмічатись війна завершиться заморозкою.
Знаю багато військових, які росказують історії про 500-тих, які готові сісти, але не йти на нуль. То це не іпсо, а реальність. Всіх не заставиш, і всіх не посадиш
Востаннє редагувалось xio13
в Нед 07 січ, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:44
drevlyanin написав: холява написав: drevlyanin написав:
чотириразовий неухилянт рівняється
Ви про кого ?
Що ви мали на увазі ?
Ніколи не чули???
І навіщо тут свинячо-кацапська пропаганда?
Не було жодного доказу вручення повісток, є офіційна відповідь МО, що повістки не надсилалися. На той час у Зеленського було двоє малолітніх дітей і він не підлягав призову.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:48
xio13
,
То чому ви вважаєте що умовний флаймен піде воювати? Він отримає 2-3 роки умовно за ухилянтство і коли закінче відмічатись війна завершиться заморозкою.
Якщо ви вибрали такий шлях, то я вас засмучу: повно реальних строків. Підвал в Бучі та Жулянах все ж краще зони. Та і бліндаж.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:55
сьогодні 4 рази відкривав гілку з періодичністю 3 години...вже вечір (для деяких навіть Святий Вечір), але тут нічого не змінилось...хтось пішов відпочити, і повернувся, хтось повернеться після першої ночі
люди, ви ніколи не бачили один одного в реальному житті і може ніколи не побачите
для чого ви ображаєте один одного, висуваєте звинувачення, сваритесь без перерви
на свята...
хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки
-про війну,
-поставки зброї
-УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом,
про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки
прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)
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Додано: Нед 07 січ, 2024 20:05
xio13 написав:
Знаю багато військових, які росказують історії про 500-тих, які готові сісти, але не йти на нуль. То це не іпсо, а реальність. Всіх не заставиш, і всіх не посадиш
Я теж знаю богато війскових , які багато чого можуть ......нафантазувати .
Один і у нас тут косяки вибрасуе -СКАЖЕННІ ....
Про месть і зраду УСІХ.
Омріяна праця в маршрутці ухилянтів душити разом з водіями .
Ще і інші є .
Чого тільки не почуешь і 500, і псіхіатричні лікарні , а зараз найдостаменна це про органи .
На шматки ріжуть і ріжуть і потім вареники роблять .
А потім хфантазери образу вігадують , що його майже трошечки чуть чуть випившего , майже без запаху преміі лишили
Востаннє редагувалось холява
в Нед 07 січ, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 20:05
холява написав: drevlyanin написав: холява написав:
Вітаю .
Всім Гарного і затишного дня .
Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
Так, потрібно більше хардкору. Ну щоб у пересічних не залишалося сумнівів на кого чотириразовий неухилянт рівняється. Москалі будуть аплодувати стоячи. А союзники... Та навіщо кварталу союзники! Якісь невдахи ті США та ЄС, нема чого на них зважати.
Я так гадаю , що як більш ретелніше безпека контролювала цівільних в містах зіткнення, жертв було значно меньше .
І серед війскових і серед цівільних
Так це ви мали на увазі не всю країну? Ну припустімо. І як це має виглядати-в зону БД приїзджають співробітники Київського чи наприклад Львівського СБУ і починають перевірки на вулицях? А вони точно поїдуть чи відволікати на це фронтовиків? Йдемо далі, кого саме перевіряти, якщо більшіть мешканців, що залишилися, ховаються по підвалах, або в хвилини затишшя бігають за гуманітаркою? Під'їзжають значить "серйозні" хлопці до черги пенсіонерів і кажуть: КАБів, РСЗО, безпілотників та снарядів в найближчі години не буде, зуб даємо, тому кишені, кравчучки та телефони надаємо для ретельної перевірки!
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