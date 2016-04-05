"Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою", - наголосив президент України.



Він додав, що цьому сприяла і оборонна підтримка Швеції. "Блискучі CV-90, могутні "арчери" та інша надана вами зброя й техніка допомагають нашій державі та зберігають життя наших солдатів", - сказав він.



Зеленський наголосив, що після Різдва, у новорічний час, Росія спробувала "знову поставити Україну на коліна ударами з повітря", масштабними атаками. "Понад 500 ракет різних типів і ударних дронів - іранських "Шахедів". Спеціальні комбіновані атаки, метою яких була спроба перевантажити наш повітряний щит і вдарити по критичній інфраструктурі. Ми захищаємо український народ від цього завдяки системам ППО та іншій зброї, якою нам допомогли партнери, зокрема, допомогла і Швеція. І це, зрештою, – одна з очевидних перемог солідарності над терором", - сказав президент України.



Зеленський підкреслив, що Україна б не здалась окупанту й не змирилася б з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин. "Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, - це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія не робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету - захищати життя", - наголосив він.