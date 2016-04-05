Перевірки повинні бути обов,язкові . Дуже ретельні і прискипливі . На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи . Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
Так, потрібно більше хардкору. Ну щоб у пересічних не залишалося сумнівів на кого чотириразовий неухилянт рівняється. Москалі будуть аплодувати стоячи. А союзники... Та навіщо кварталу союзники! Якісь невдахи ті США та ЄС, нема чого на них зважати.
Я так гадаю , що як більш ретелніше безпека контролювала цівільних в містах зіткнення, жертв було значно меньше . І серед війскових і серед цівільних[/quote]
Так це ви мали на увазі не всю країну? Ну припустімо. І як це має виглядати-в зону БД приїзджають співробітники Київського чи наприклад Львівського СБУ і починають перевірки на вулицях? А вони точно поїдуть чи відволікати на це фронтовиків? Йдемо далі, кого саме перевіряти, якщо більшіть мешканців, що залишилися, ховаються по підвалах, або в хвилини затишшя бігають за гуманітаркою? Під'їзжають значить "серйозні" хлопці до черги пенсіонерів і кажуть: КАБів, РСЗО, безпілотників та снарядів в найближчі години не буде, зуб даємо, тому кишені, кравчучки та телефони надаємо для ретельної перевірки![/quote]
Я гадаю , що наше спілкування завершиться фразой , що я дуже втомився і мені треба відпочити . Так що давайте спробуемо не дратувати модераторів . Як ви бачите бруду сьогодні вистачае
drevlyanin написав:Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина? В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство! А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська. Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
Не вірю, хтось десь бреше.
Не вірите? Я з сестрою та її чоловіком того хлопця в гіпсі на поїзд садовили та ліки купували, а сестра ще й командиру частини дзвонила та їздила в шпиталь, дізнаватися, чому так швидко виписали? Знаєте що відповідали і там і там-все згідно статуту та розпоряджень МО. А подробиці розмови з комбатом то взагалі треш. Добре, що здогадалася зробити запис про всяк випадок. Хлопець до речі сирота, офіційно не одружений, то мабуть вирішили, що не буде кому за нього заступитися.
"30 тысяч в месяц": Луценко призвал озвучить потери Украины в войне и назвал цифру (видео)
Украинский политик и военнослужащий Юрий Луценко призвал президента Владимира Зеленского, главу Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного озвучить число погибших украинцев на войне. Он сказал, что если "500 тысяч, о которых сейчас говорят", разделить на число месяцев, можно будет составить представление о потерях ВСУ на фронте. Это примерно 30 тысяч в месяц — убитыми и тяжело ранеными, заявил Луценко в эфире телеканала "Прямий".
prodigy написав: хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки -про війну, -поставки зброї -УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом, про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки
прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)
drevlyanin написав: Не вірите? Я з сестрою та її чоловіком того хлопця в гіпсі на поїзд садовили та ліки купували, а сестра ще й командиру частини дзвонила та їздила в шпиталь, дізнаватися, чому так швидко виписали? Знаєте що відповідали і там і там-все згідно статуту та розпоряджень МО. А подробиці розмови з комбатом то взагалі треш. Добре, що здогадалася зробити запис про всяк випадок. Хлопець до речі сирота, офіційно не одружений, то мабуть вирішили, що не буде кому за нього заступитися.
Не вірю, бо маю власний і друзів досвід. З запаленням та такою температурою не виписують, а якщо нога в гіпсі то ВЛК ще й дасть відпустку на 30+ днів.
prodigy написав: хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки -про війну, -поставки зброї -УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом, про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки
прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)
prodigy написав: хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки -про війну, -поставки зброї -УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом, про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки
прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)
+++++
На скільки місяців ти згоден самозабанитися?
Ти і кілька хвилин не зміг протриматись. Спробуй три дні не хамити, може тобі сподобається