drevlyanin написав:Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина? В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство! А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська. Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.
Не вірю, хтось десь бреше.
Не вірите? Я з сестрою та її чоловіком того хлопця в гіпсі на поїзд садовили та ліки купували, а сестра ще й командиру частини дзвонила та їздила в шпиталь, дізнаватися, чому так швидко виписали? Знаєте що відповідали і там і там-все згідно статуту та розпоряджень МО. А подробиці розмови з комбатом то взагалі треш. Добре, що здогадалася зробити запис про всяк випадок. Хлопець до речі сирота, офіційно не одружений, то мабуть вирішили, що не буде кому за нього заступитися.
"30 тысяч в месяц": Луценко призвал озвучить потери Украины в войне и назвал цифру (видео)
Украинский политик и военнослужащий Юрий Луценко призвал президента Владимира Зеленского, главу Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного озвучить число погибших украинцев на войне. Он сказал, что если "500 тысяч, о которых сейчас говорят", разделить на число месяцев, можно будет составить представление о потерях ВСУ на фронте. Это примерно 30 тысяч в месяц — убитыми и тяжело ранеными, заявил Луценко в эфире телеканала "Прямий".
prodigy написав: хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки -про війну, -поставки зброї -УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом, про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки
прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)
drevlyanin написав: Не вірите? Я з сестрою та її чоловіком того хлопця в гіпсі на поїзд садовили та ліки купували, а сестра ще й командиру частини дзвонила та їздила в шпиталь, дізнаватися, чому так швидко виписали? Знаєте що відповідали і там і там-все згідно статуту та розпоряджень МО. А подробиці розмови з комбатом то взагалі треш. Добре, що здогадалася зробити запис про всяк випадок. Хлопець до речі сирота, офіційно не одружений, то мабуть вирішили, що не буде кому за нього заступитися.
Не вірю, бо маю власний і друзів досвід. З запаленням та такою температурою не виписують, а якщо нога в гіпсі то ВЛК ще й дасть відпустку на 30+ днів.
xio13 написав:Що робити ухилянтам які не хочуть жити в Україні, не хочуть шоб рашка захопила Україну, а хочуть виїхати з України назавжди?
Їм йти в окопи шоб якшо пощастить вижити і , потім виїхати? Так би мовити право виїзду, якшо виживеш?
Завчасно вибачаюсь, але так ставити питання, це хрінь якась. Якщо хтось хоче виїхати назавжди, то його хотелки "не хочуть шоб рашка захопила Україну" чим допоможуть? Це приблизно те саме, що я скажу: "не хочу, щоб Українці хворіли". Ну то що з того без якихось дій? Типу я класний пацан? Я вас не засуджую-то цілком природне бажання-бути якнайдалі від небезпеки. Але якщо просто хочете це зробити, то так прямо і пишіть, без усіляких сентименів. Годі вже копіювати "керманичів"-тільки правда, якою гіркою вона б не була, нас реально зблизить та очистить, зробить громадянами а не населенням. А поки ми "населення", котре говорить одне, робить друге а думає третє, то ваші побажання так і залишаться тільки побажаннями. п.с. Копіював цитату з повідомлення третьої особи і тепер бачу, що можливо помилився з автором. Прошу вибачення, якщо когось випадково та незаслужено образив.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 07 січ, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.