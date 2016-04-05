То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО.
У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні?
п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.