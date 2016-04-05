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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6230623162326233
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:54

  unicdima написав:І навіщо тут свинячо-кацапська пропаганда?
Не було жодного доказу вручення повісток, є офіційна відповідь МО, що повістки не надсилалися. На той час у Зеленського було двоє малолітніх дітей і він не підлягав призову.


То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО.
У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні?
п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:58

  drevlyanin написав:То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Це ж, вочевидь, вистава, і нічого не говорить про те, були до нього повістки, чи ні. Звісно ж, що після обрання президентом у міністерства "немає і ніколи не було" повісток, а як насправді?
А насправді це значення вже не має ніякого.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рекомендації від редакції військовим
https://news.finance.ua/ua/yak-ne-vyhor ... snazhennya
unicdima
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