|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 січ, 2024 21:54
unicdima написав:
І навіщо тут свинячо-кацапська пропаганда?
Не було жодного доказу вручення повісток, є офіційна відповідь МО, що повістки не надсилалися. На той час у Зеленського було двоє малолітніх дітей і він не підлягав призову.
То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО.
У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні?
п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1577
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 21:58
drevlyanin написав:
То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Це ж, вочевидь, вистава, і нічого не говорить про те, були до нього повістки, чи ні. Звісно ж, що після обрання президентом у міністерства "немає і ніколи не було" повісток, а як насправді?
А насправді це значення вже не має ніякого.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2828
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:28
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:57
drevlyanin написав:
То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО.
У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні?
п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.
Самое страшное на войне, это безбашенно смелый, готовый биться до своего конца, вместе с концом своего подразделения, не обладающий ни дипломатическими, ни военными талантами начальник.
Угробить себя и окружающих, много ума не надо, но смелости конечно уважение.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20428
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7756 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Нед 07 січ, 2024 22:59
Andrey2512 написав:
Оце Луценко ляпнув в ефірі:
"30 тысяч в месяц": Луценко призвал озвучить потери Украины в войне и назвал цифру (видео)
если "500 тысяч, о которых сейчас говорят", разделить на число месяцев, можно будет составить представление о потерях ВСУ на фронте. Это примерно 30 тысяч в месяц — убитыми и тяжело ранеными, заявил Луценко в эфире телеканала "Прямий".
Какая-то арифметика у Луценко интересная.
500 000 : 30 000 = 16,7 месяцев
.
Подумал, может интервью он давал летом? Нет, 3 января 2024.
По Луценко война началась в июле 2022-го?
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 6997
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 1564 раз.
-
- Профіль
-
7
Додано: Нед 07 січ, 2024 23:16
antey1969 написав:
[quote="5670618:freeze"Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
а должность залишитась та сама?[/quote]Ещё не знаю, может и звание поменяется, посмотрим[/quote]
И офицерский кортик[/quote]
)))) Я в приймальному відділенні теж мріяв .
Почався контрнаступ і везли хлопців (настоящих героів ) і такий завал був по праці , що голови не підіймеш .
І ми підіймали поранених на рентген , КТ , МРТ , після в операційну , реанімацію , травматологію ,хірургію , реабілітацію і кожного разу я мріяв про те , що хтось побачить як ми працюемо .
Мріяв щоб якось звернули увагу .
Вірите , як мене трохи качнуло і я лежав з інфарктом в реанімаціі , прийшли з нагородами до мене в лікарню (серпень), а я уіхав до дому і переляканий боявся на очі показатись .
Так що я найщиро бажаю ФРІІЗУ усіляких донатів і відміток з нагородами .
Щоб в нього був ніж-кладінець , і щоб він перемог усіх УРУСІВ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4016
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4094 раз.
- Подякували: 4455 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Нед 07 січ, 2024 23:53
Успіх, Бобуа, ну ви поняли
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33812
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2736 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|153219
|
|
|6076
|541309
|
|
|1
|17429
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|