unicdima написав:І навіщо тут свинячо-кацапська пропаганда? Не було жодного доказу вручення повісток, є офіційна відповідь МО, що повістки не надсилалися. На той час у Зеленського було двоє малолітніх дітей і він не підлягав призову.
То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї? Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО. У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні? п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.
drevlyanin написав:То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Це ж, вочевидь, вистава, і нічого не говорить про те, були до нього повістки, чи ні. Звісно ж, що після обрання президентом у міністерства "немає і ніколи не було" повісток, а як насправді? А насправді це значення вже не має ніякого.
drevlyanin написав: То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї? Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО. У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні? п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.
Самое страшное на войне, это безбашенно смелый, готовый биться до своего конца, вместе с концом своего подразделения, не обладающий ни дипломатическими, ни военными талантами начальник. Угробить себя и окружающих, много ума не надо, но смелости конечно уважение.
"30 тысяч в месяц": Луценко призвал озвучить потери Украины в войне и назвал цифру (видео)
если "500 тысяч, о которых сейчас говорят", разделить на число месяцев, можно будет составить представление о потерях ВСУ на фронте. Это примерно 30 тысяч в месяц — убитыми и тяжело ранеными, заявил Луценко в эфире телеканала "Прямий".
Какая-то арифметика у Луценко интересная.
500 000 : 30 000 = 16,7 месяцев.
Подумал, может интервью он давал летом? Нет, 3 января 2024.
antey1969 написав:[quote="5670618:freeze"Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
а должность залишитась та сама?[/quote]Ещё не знаю, может и звание поменяется, посмотрим[/quote]
И офицерский кортик[/quote]
)))) Я в приймальному відділенні теж мріяв . Почався контрнаступ і везли хлопців (настоящих героів ) і такий завал був по праці , що голови не підіймеш . І ми підіймали поранених на рентген , КТ , МРТ , після в операційну , реанімацію , травматологію ,хірургію , реабілітацію і кожного разу я мріяв про те , що хтось побачить як ми працюемо . Мріяв щоб якось звернули увагу . Вірите , як мене трохи качнуло і я лежав з інфарктом в реанімаціі , прийшли з нагородами до мене в лікарню (серпень), а я уіхав до дому і переляканий боявся на очі показатись . Так що я найщиро бажаю ФРІІЗУ усіляких донатів і відміток з нагородами . Щоб в нього був ніж-кладінець , і щоб він перемог усіх УРУСІВ .
prodigy написав:сьогодні 4 рази відкривав гілку з періодичністю 3 години...вже вечір (для деяких навіть Святий Вечір), але тут нічого не змінилось...хтось пішов відпочити, і повернувся, хтось повернеться після першої ночі
люди, ви ніколи не бачили один одного в реальному житті і може ніколи не побачите
для чого ви ображаєте один одного, висуваєте звинувачення, сваритесь без перерви на свята...
хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки -про війну, -поставки зброї -УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом, про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки
прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)
а в них тут своє вони люблять гівно на вентилятор і щоб забризькало всіх