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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6231623262336234>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:54

  unicdima написав:І навіщо тут свинячо-кацапська пропаганда?
Не було жодного доказу вручення повісток, є офіційна відповідь МО, що повістки не надсилалися. На той час у Зеленського було двоє малолітніх дітей і він не підлягав призову.


То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО.
У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні?
п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:58

  drevlyanin написав:То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Це ж, вочевидь, вистава, і нічого не говорить про те, були до нього повістки, чи ні. Звісно ж, що після обрання президентом у міністерства "немає і ніколи не було" повісток, а як насправді?
А насправді це значення вже не має ніякого.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рекомендації від редакції військовим
https://news.finance.ua/ua/yak-ne-vyhor ... snazhennya
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

drevlyanin написав:
То це голограма Зеленського читає текст повістки та насміхається з неї?
Так коли він вже став тим, ким став, то може організувати будь яка пояснення МО.
У моїх кумів у Василькові родич загинув-війсковослужбовець, залишилась дружина та двоє малолітніх дітей; зять клієнтів загинув у 2014 в Луганській обл. і теж двоє малих діток ніколи більше не побачать татка, син колишнього сусіда служить і вгадайте, скільки в нього дітей і якого віку?... Умовному Петру з села потрібно Україну захищати а артисту ні?
п.с. Вже не радий, що зайшов знову сюди. Відчуваю себе людиною, котра атакує повітряні млини.

Самое страшное на войне, это безбашенно смелый, готовый биться до своего конца, вместе с концом своего подразделения, не обладающий ни дипломатическими, ни военными талантами начальник.
Угробить себя и окружающих, много ума не надо, но смелости конечно уважение.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Оце Луценко ляпнув в ефірі:

"30 тысяч в месяц": Луценко призвал озвучить потери Украины в войне и назвал цифру (видео)

если "500 тысяч, о которых сейчас говорят", разделить на число месяцев, можно будет составить представление о потерях ВСУ на фронте. Это примерно 30 тысяч в месяц — убитыми и тяжело ранеными, заявил Луценко в эфире телеканала "Прямий".

Какая-то арифметика у Луценко интересная.

500 000 : 30 000 = 16,7 месяцев.

Подумал, может интервью он давал летом? Нет, 3 января 2024.

По Луценко война началась в июле 2022-го?
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:16

  antey1969 написав:[quote="5670618:freeze"Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.


а должность залишитась та сама?[/quote]Ещё не знаю, может и звание поменяется, посмотрим[/quote]

И офицерский кортик[/quote]


)))) Я в приймальному відділенні теж мріяв .
Почався контрнаступ і везли хлопців (настоящих героів ) і такий завал був по праці , що голови не підіймеш .
І ми підіймали поранених на рентген , КТ , МРТ , після в операційну , реанімацію , травматологію ,хірургію , реабілітацію і кожного разу я мріяв про те , що хтось побачить як ми працюемо .
Мріяв щоб якось звернули увагу .
Вірите , як мене трохи качнуло і я лежав з інфарктом в реанімаціі , прийшли з нагородами до мене в лікарню (серпень), а я уіхав до дому і переляканий боявся на очі показатись .
Так що я найщиро бажаю ФРІІЗУ усіляких донатів і відміток з нагородами .
Щоб в нього був ніж-кладінець , і щоб він перемог усіх УРУСІВ .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:53

  unicdima написав:Рекомендації від редакції військовим
https://news.finance.ua/ua/yak-ne-vyhor ... snazhennya

Успіх, Бобуа, ну ви поняли
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 00:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://vm.tiktok.com/ZM6mDeKFy/

Успіх, так і є в армії зараз чи не так?

Готуюсь морально до мобілізації
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:12

  prodigy написав:сьогодні 4 рази відкривав гілку з періодичністю 3 години...вже вечір (для деяких навіть Святий Вечір), але тут нічого не змінилось...хтось пішов відпочити, і повернувся, хтось повернеться після першої ночі

люди, ви ніколи не бачили один одного в реальному житті і може ніколи не побачите

для чого ви ображаєте один одного, висуваєте звинувачення, сваритесь без перерви
на свята...

хочу теж запропонувати вам всім 3 дні перемир'я-умови такі, жодної персональної образи і звинувачень в будь-чому...пишіть по суті гілки
-про війну,
-поставки зброї
-УБДшники мають можливість поділитись якимсь цікавим випадком, досвідом,
про все погане і ми так багато дізналися за 2 роки

прошу свідомих пристати на пропозицію і протриматись 3 дні без свар (може потім вам стане трохи легше)

а в них тут своє вони люблять гівно на вентилятор і щоб забризькало всіх
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Готуюсь морально до мобілізації

подивися ще Наєва , він головний по лукашу.
служать і не дують.
Goodman
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