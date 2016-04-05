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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6231623262336234
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:22

Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации

Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:

1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.

2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.

3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:24

  beee написав:https://vm.tiktok.com/ZM6mDeKFy/

Успіх, так і є в армії зараз чи не так?

Готуюсь морально до мобілізації

це переодягнутий москаль . Я знаю москальскі вирази і манеру говорити та їх фразеологізм . Він точно з за поребріка.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:33

  vitaliiangel написав:
Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации

Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:

1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.

2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.

3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.
Якщо я правильно зрозумів то ти двома руками за пропозиції Тимошенко.
В мене тоді супутнє запитання
На скільки ти підняв свої податкові виплати щоб тимошенко змогла виконати свої обіцянки?
budivelnik
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