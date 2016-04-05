Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации
Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:
1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.
2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.
3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.
Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации
Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:
1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.
2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.
3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.
Якщо я правильно зрозумів то ти двома руками за пропозиції Тимошенко. В мене тоді супутнє запитання На скільки ти підняв свої податкові виплати щоб тимошенко змогла виконати свої обіцянки?
beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА
Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?
Вітаю .
Всім Гарного і затишного дня .
Перевірки повинні бути обов,язкові . Дуже ретельні і прискипливі . На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи . Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .
Hotab написав:---------- ЛАД , но, скорее, просто развлечения детишек разного возраста, дронов сейчас в мире полно. ---------- Я б ще не виключав росіян, яких багато живе в Німеччині. Хоча уяви не маю, а що там дивитись.
Я их включаю в "немцев". А "що там дивитись" согласен с Вами. Поэтому и написал о поисках сенсации Бильдом.
Bild (Більд, дослівно з німецької — малюнок, зображення) — найбільша німецька щоденна провокаційна, ілюстрована газета-таблоїд , яку друкує видавництво Axel Springer Verlag. Перший випуск газети вийшов 24 червня 1952 загальним тиражем 455.000 примірників, мав чотири сторінки і поширювався безкоштовно. Щоденний наклад — близько 3,4 мільйона примірників, з яких продається в середньому близько 2,66 мільйона. Належить медіа-концерну Axel Springer SE. У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної жовтої преси [1].
ну кто бы мог подумать, что бульварная пресса ищет сенсаций, а то и придумывает их
drevlyanin написав:Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина? В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство! А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська. Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.