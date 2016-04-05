Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации



Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:



1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.



2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.



3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.