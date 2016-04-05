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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6231623262336234
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:22

Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации

Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:

1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.

2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.

3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:24

  beee написав:https://vm.tiktok.com/ZM6mDeKFy/

Успіх, так і є в армії зараз чи не так?

Готуюсь морально до мобілізації

це переодягнутий москаль . Я знаю москальскі вирази і манеру говорити та їх фразеологізм . Він точно з за поребріка.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:33

  vitaliiangel написав:
Юлия Тимошенко предложила свой концепт справедливой мобилизации

Юлия Тимошенко категорически не согласна с законопроектом властей о мобилизации. Она предложила свою справедливую концепцию пополнения рядов ВСУ:

1. Военнослужащим, воюющим на фронте более 1,5 лет, вдвое повысить зарплату, а тем, кто не может продолжать службу – дать отпуск на год. Заменить воинов могут уже подготовленные силовики, которые сегодня работают в тылу, их насчитывается около 500 тысяч человек.

2. Усилить поощрение для всех новобранцев. Обучение для них должно длиться не менее 6 месяцев. Каждый военный должен получить уже увеличенную зарплату, жилье и социальные гарантии.

3. Четко определить критерии тех, кто не подлежит мобилизации. Освободить от призыва мужчин, моложе 27 лет, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, мужчин, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также четверо и более детей всех возрастов и если в семье 2 несовершеннолетних ребенка и беременная жена. Если в семье уже служит один мужчина, других из этой семьи забирать нельзя.
Якщо я правильно зрозумів то ти двома руками за пропозиції Тимошенко.
В мене тоді супутнє запитання
На скільки ти підняв свої податкові виплати щоб тимошенко змогла виконати свої обіцянки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 02:00

  холява написав:
  hume написав:
  beee написав:❗️ На Дніпропетровщині співробітникам ТЦК дозволили доглядати речі громадян, — указ ОВА

Крім того, документ встановлює на час воєнного стану особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

Зачем им вещи проверять? Документы понятно, а вещи зачем?


Вітаю .

Всім Гарного і затишного дня .

Перевірки повинні бути обов,язкові .
Дуже ретельні і прискипливі .
На теренах ріднесенькоі стільки зброі і безвідповідальних осіб , що треба ще і на вуліцях перевірки робити . Ще також потрібні контрдеверсійні заходи .
Обов,язково з прискіпливим доглядом телефонів і всього що е в телефоні .


Ага, а ловить дивесантов должны ТЦКшники. Вот этот случай вижу ничему не научил - https://tsn.ua/ru/exclusive/vse-chto-iz ... 23902.html
katso
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 02:17

  katso написав:Ага, а ловить дивесантов должны ТЦКшники. Вот этот случай вижу ничему не научил - https://tsn.ua/ru/exclusive/vse-chto-iz ... 23902.html

Що хотів цим сказати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 02:47

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:----------
ЛАД ,
но, скорее, просто развлечения детишек разного возраста, дронов сейчас в мире полно.
----------
Я б ще не виключав росіян, яких багато живе в Німеччині. Хоча уяви не маю, а що там дивитись.

Я их включаю в "немцев".
А "що там дивитись" согласен с Вами. Поэтому и написал о поисках сенсации Бильдом.

Bild (Більд, дослівно з німецької — малюнок, зображення) — найбільша німецька щоденна провокаційна, ілюстрована газета-таблоїд
, яку друкує видавництво Axel Springer Verlag. Перший випуск газети вийшов 24 червня 1952 загальним тиражем 455.000 примірників, мав чотири сторінки і поширювався безкоштовно. Щоденний наклад — близько 3,4 мільйона примірників, з яких продається в середньому близько 2,66 мільйона. Належить медіа-концерну Axel Springer SE.
У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної жовтої преси
[1].

ну кто бы мог подумать, что бульварная пресса ищет сенсаций, а то и придумывает их

"Никогда такого не было и вот опять" :)

Но можно выделить и так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 02:55

  unicdima написав:
  drevlyanin написав:Так у вас що, нема родичів чи знайомих зараз у ЗСУ, що для вас це така дивина?
В лютому 2023 зять сестри вимушений був після виписки з київського шпиталю їхати самотужки в частину на донбас оформлювати папери, з гіпсом на нозі, запаленням легенів і температурою 38.6, бо погрожували статтєю за дезертирство!
А потім дивуються, шо навіть колишні добровольці не хочуть зараз іти до війська.
Звичайно в ЗСУ чимало адекватних командирів, але і довбодятлів вистачає+система організована так, як вказують Фріз та Бандерлог.

Не вірю, хтось десь бреше.

Я тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 03:34

  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно задрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

Уничтожение кур и свиней в Белгороде, возможно, и повысит цены.
Но никаких преимуществ в ходе войны нам не даст. От этого ни ракет, ни снарядов, ни танков у врага меньше не станет.
А вместо протестов против войны, скорее вызовет у большинства россиян возмущение и усилит поддержку войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 03:37

  ЛАД написав:
  hume написав:Из неожиданного подарка для нас может стать размещение в Белгородской области до 15% производства куриного мяса. Так же в Белгородской области самые крупные свинофермы. Вычитано у Несмияна. Так что можно начинать херачить не по асфальту в Белгороде, а по этим объектом. 15% в масштабе рф это серьезная цифра, можно задрать цену на самый доступный продукт до небес.

Нестандартное решение

Уничтожение кур и свиней в Белгороде, возможно, и повысит цены.
Но никаких преимуществ в ходе войны нам не даст. От этого ни ракет, ни снарядов, ни танков у врага меньше не станет.
А вместо протестов против войны, скорее вызовет у большинства россиян возмущение и усилит поддержку войны.

Які ще протести ? :lol: Немає і не було там такого і навряд чи буде.
Ukrainian
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