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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 січ, 2024 07:32
Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
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Investor_K
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:12
Investor_K написав:
Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
Тільки вчора дуже поважні форумчани просили нікого не ображати ......
Востаннє редагувалось холява
в Пон 08 січ, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:14
холява написав: Investor_K написав:
Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
Тильки вчора дуже поважні форумчани просили нікого не ображати ......
це до чого?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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