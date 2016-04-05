RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6232623362346235
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 07:32

Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9414
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:12

  Investor_K написав:Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?



Тільки вчора дуже поважні форумчани просили нікого не ображати ......
Востаннє редагувалось холява в Пон 08 січ, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 4456 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:14

  холява написав:
  Investor_K написав:Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?



Тильки вчора дуже поважні форумчани просили нікого не ображати ......
це до чого?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9414
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:21

С новой рабочей неделей, трудоголики))

Зображення

И черные круги под глазами панды как бы намекают: «$-чик, не бухай!» :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 10616
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Атака на Украину: Россия запустила "Кинжалы" и группы крылатых ракет
Примерно в 6:20 Воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
....

2) Запоріжжя. Росія вдарила крилатими та балістичними ракетами, прильоти в житлові райони
Ракети росіян прилетіли до житлових районів на відкриту місцевість та поряд з будинками у Запоріжжі

Судячи з реакції пана холява прильоти були чималенькі
3) Росіяни завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Також приліт у житловий будинок у Змієві
Також у Змієві Чугуївського району є приліт у приватний будинок, медики допомагають двом потерпілим, попередньо ще дві особи під завалами.
...
ОНОВЛЕНО о 08:06. Міський голова Ігор Терехов заявив про прильоти по промислових об'єктах. Почалася пожежа, поранено жінку.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8956
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:11

  freeze написав:
prodigy написав:
  freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.


а должность залишитась та сама?
Ещё не знаю, может и звание поменяется, посмотрим


мого сусіда з 3* бригади після року на війні подають на лейтенанта (йому 43-45, юридична вища), але каже, що можуть не підтвердити за віком(40+ вже немає перспективи для росту?), бо півроку тому вже подавали
prodigy
 
Повідомлень: 10518
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3217 раз.
Подякували: 3259 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:23

pesikot

Доброго ранку !
Здоров,я і гарного дня !

..... про нас не дуже ........ написали .
ВСЕ Є
холява
2
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 4456 раз.
 
Профіль
4
20
1
  #<1 ... 6232623362346235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 153437
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 541570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 17507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10860)
08.01.2024 08:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.