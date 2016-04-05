Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 січ, 2024 07:32
Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
Investor_K
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:12
Investor_K написав:
Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
Тільки вчора дуже поважні форумчани просили нікого не ображати ......
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холява
в Пон 08 січ, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 08:14
холява написав: Investor_K написав:
Куди зараз летять? Енергоінфраструктура?
Тильки вчора дуже поважні форумчани просили нікого не ображати ......
це до чого?
Investor_K
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Hotab
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Додано: Пон 08 січ, 2024 09:56
1) Атака на Украину: Россия запустила "Кинжалы" и группы крылатых ракет
Примерно в 6:20 Воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
.... 2) Запоріжжя. Росія вдарила крилатими та балістичними ракетами, прильоти в житлові райони
Ракети росіян прилетіли до житлових районів на відкриту місцевість та поряд з будинками у Запоріжжі
Судячи з реакції пана
холява
прильоти були чималенькі
3) Росіяни завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Також приліт у житловий будинок у Змієві
Також у Змієві Чугуївського району є приліт у приватний будинок, медики допомагають двом потерпілим, попередньо ще дві особи під завалами.
... ОНОВЛЕНО о 08:06. Міський голова Ігор Терехов заявив про прильоти по промислових об'єктах. Почалася пожежа, поранено жінку.
pesikot
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Додано: Пон 08 січ, 2024 10:11
freeze написав: prodigy написав: freeze написав:
Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
а должность залишитась та сама?
Ещё не знаю, может и звание поменяется, посмотрим
мого сусіда з 3* бригади після року на війні подають на лейтенанта (йому 43-45, юридична вища), але каже, що можуть не підтвердити за віком(40+ вже немає перспективи для росту?), бо півроку тому вже подавали
prodigy
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Додано: Пон 08 січ, 2024 10:23
pesikot Доброго ранку ! Здоров,я і гарного дня ! ..... про нас не дуже ........ написали . ВСЕ Є
холява
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Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka