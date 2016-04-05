Також у Змієві Чугуївського району є приліт у приватний будинок, медики допомагають двом потерпілим, попередньо ще дві особи під завалами. ... ОНОВЛЕНО о 08:06. Міський голова Ігор Терехов заявив про прильоти по промислових об'єктах. Почалася пожежа, поранено жінку.
freeze написав:Пути Господни неисповедимы, но похоже я теперь морская пехота.
а должность залишитась та сама?
Ещё не знаю, может и звание поменяется, посмотрим
мого сусіда з 3* бригади після року на війні подають на лейтенанта (йому 43-45, юридична вища), але каже, що можуть не підтвердити за віком(40+ вже немає перспективи для росту?), бо півроку тому вже подавали
drevlyanin написав: Не вірите? Я з сестрою та її чоловіком того хлопця в гіпсі на поїзд садовили та ліки купували, а сестра ще й командиру частини дзвонила та їздила в шпиталь, дізнаватися, чому так швидко виписали? Знаєте що відповідали і там і там-все згідно статуту та розпоряджень МО. А подробиці розмови з комбатом то взагалі треш. Добре, що здогадалася зробити запис про всяк випадок. Хлопець до речі сирота, офіційно не одружений, то мабуть вирішили, що не буде кому за нього заступитися.
Не вірю, бо маю власний і друзів досвід. З запаленням та такою температурою не виписують, а якщо нога в гіпсі то ВЛК ще й дасть відпустку на 30+ днів.
Почав писати детальну відповідь, та згадав заклик prodigy і стер все. Дійсно, давайте вже хоча б кілька днів на свята утримаємося від "чорнухи", образ та т.і. Якщо вам дійсно ціково, напишу подробиці згодом.
21:13, 6 січня "Цих чоловіків почали шукати на вулицях представники ТЦК, є спосіб швидко розпізнати ухилянта": мобілізація і повістки в Україні
В Україні триває мобілізація і повістки військовозобов'язаним чоловікам вручають всіма можливими способами.
і це добре є...
Зокрема, з'явилось казкове пояснення працівників ТЦК, чому ви можете бути ухилянтом.
правильно -- треба працювати на всі верстви населення, а у законів текст сухуватий, отже, казка краще зайде більшості. “давним-давно, у далекій-предалекій галактиці було багато-пребагато ухилянтів... і ось, одного разу, ...”
Як інформує "РадіоТрек", про це повідомляєть на YouTube-каналі адвоката Романа Сімутіна.
... змішались в купу радіо, треки, ютуби, канали, адвокати, депутати...
Яка інформація з'явилась
Коли вас зупинив працівник ТЦК, перевірив по базі "Оберіг" і не виявив там щодо вас інформації, то радіти не варто. Пояснення, чому вас немає у базі, яке надав працівник ТЦК, просто шокує.
О... Шок-контент. Все як ми і любимо...
За словами адвоката, він думав, що відсутність відомостей про громадянина в базі "Оберіг" - це однозначно позитивний факт. Адже якщо ти відсутній у базі й на тобі немає "клейма ухилянт", значить не виникне проблем із ТЦК, поліцією або перетином кордону.
Не ті вже адвокати нині. Ой не ті... Колишні ще знали, що “без бомажки ти букашка”. А ці навіть не здогаються, що “без запису в базі -- це ж ухилянти сотого левела”.
"Наприклад, щодо останнього знаю випадки, коли під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряли і через базу "Оберіг"", - зазначив експерт.
Ага. І пташиною поштою нині вже не користуються. Печалька, ага?
Однак, Сімутіну клієнт розповів про неймовірно "логічний" умовивід представника ТЦК. Спершу можна подумати, що це разовий випадок. Однак, це не так.
Адвокат додав, що вже почув аналогічну аргументацію з кількох куточків країни.
Що заявляють представники ТЦК
Всього 3абзаци -- а така інтрига! Десь нервово закурив Кінг...
Зі слів представника ТЦК, виявляється, що коли вас чомусь немає в базі "Оберіг" - значить, ви ухилянт.
А хто ж ще? Прибулець з Альдебараній? Янгол зі схованими крилами?? Привид???
"Казковий умовивід, хоч і юридично нікчемний", - додав фахівець
А “фахівець” -- це хто? Отой “адвокат-депутат”? Бо після таких “додавань” саме він здається нікчемним...
Продовження на тему "В мире животньіх" (про орків)
Denik написав:Протягом 2024 інтенсивність війни ще буде зростати. І справа не лише в орчому поколінні 60+. В орків банально не вистачить легковидобувної нафти на 10-15 років війни - як основного джерела фінансування. В кращі роки вони видобували 560 млн.т. нафти та газового конденсату на рік. У 2022 році ця цифра була 535 млн.т. У 2023 році очікується 527 млн. т (новак). Скоріш за все буде 525 млн. т Бо "влада" ХМАО прогнозує падіння видобутку на 3,6%. Для того, щоб утримувати м'яке падіння оркам доводиться щороку з 2021 збільшувати буріння свердловин на 4-8%. https://quote.rbc.ru/news/article/63eb7 ... 0d2c25ad40 https://www.vedomosti.ru/business/artic ... h-skvazhin https://lenta.ru/news/2023/07/31/oil_looserussia/ За 10 років (при зростанні на 6% щороку) потреба в бурінні зросте на 79%. А видобуток нафти впаде на 18% до 430 млн. т. при власному споживанні 170-175 млн.т. Для експорту залишиться 260 млн.т. на рік з вдвічі-втричі більшою собівартістю. І це за умови, що ми на почнемо бити по нафтовій інфраструктурі європейської частини рф. Нагадаю про сферу фінансів РФ, що там при нинішніх цінах росте державний борг та проїдається ФНБ. Крім того за 10 років війни людські втрати складуть 2-3 мільйона вбитих або непрацездатних інвалідів, 3-4 млн військових та воєнізованих пільгових пенсіонерів. Ще до 5 мільйонів найбільш економічно активного населення з росії емігрують. В бюджеті не залишиться грошей на війну, а лише на утримання величезної "армії" пенсіонерів, інвалідів та чиновників.
Так що питання чи залишуться теперішні території росії російською федерацією. Крім того, перед світом стане питання продовольчої безпеки.
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти в год.
Тоьто коли, маючи дані за 40 місяці до кінця року, головний по нафті орк помиляється на 1%, це означає, що насправді за ці 40 днів цифра гірша на 5-10% за його прогноз. https://rg.ru/2023/11/21/novak-dobycha- ... -tonn.html Тобто фінансувати війну у 2024 з бюджетними витратами на 30% більшими за 2023 орки зможуть лише за рахунок друкарського верстату. Інфляція станом за кінець червня буде суттєвою, в кінці року їх банки перетворяться на МММ, питання лише в тому коли лопне булька.